Ormanlık alanda kaybolan genç kendisini bulan ekiplerden özür diledi

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda kaybolan İsmail Yılmaz, 112'den yardım istedi. Ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarılan Yılmaz, 'kusura bakmayın' diyerek özür diledi.

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Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda kaybolan genç, ekiplerin 1 saatlik çalışması ile kurtarıldı. Gencin kendisini bulan ekiplere ilk sözü ise, "Kusura bakmayın" oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda gezmeye çıkan İsmail Yılmaz (28) yönünü bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yılmaz’a ekipler tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından ulaşıldı. Gencin kendisini bulan ekiplere ilk sözü ise, "Kusura bakmayın" oldu.

Genç daha sonra bulunduğu alandan çıkarıldı.

 
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