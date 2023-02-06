Deprem sonrası Diyarbakır sokaklarında trafik yoğunluğu

Türkiye'nin doğusunda şiddetli olarak hissedilen Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Diyarbakır'daki vatandaşlar sokaklara çıktı. Araçlar, caddelerde trafik yoğunluğu oluşturdu.

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Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Diyarbakır sokaklarında araç hareketliliği yaşandı. 

Bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde çok sayıda aracın Urfa ve Antep yönüne doğru yoğun şekilde çıkış yaptığı görülüyor. 

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Deprem
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