Deprem sonrası Diyarbakır sokaklarında trafik yoğunluğu

Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Diyarbakır sokaklarında araç hareketliliği yaşandı.

Bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde çok sayıda aracın Urfa ve Antep yönüne doğru yoğun şekilde çıkış yaptığı görülüyor.