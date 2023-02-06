Deprem sonrası Diyarbakır sokaklarında trafik yoğunluğu
Türkiye'nin doğusunda şiddetli olarak hissedilen Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Diyarbakır'daki vatandaşlar sokaklara çıktı. Araçlar, caddelerde trafik yoğunluğu oluşturdu.
Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Diyarbakır sokaklarında araç hareketliliği yaşandı.
Bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde çok sayıda aracın Urfa ve Antep yönüne doğru yoğun şekilde çıkış yaptığı görülüyor.
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