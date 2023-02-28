Depremzede çocuklar için ‘Ali Babanın bir çiftliği var’ şarkısını söyleyen emekli imam o anları anlattı

Kahramanmaraş'ta emekli imam Ömer Faruk Şirikçi'ye gelen üç tane psikolog, bir program yaparak çocukları eğlendirmek için çocukların mescide gelmesini sağlamak istedi. İmam Şirikçi, doğaçlama olarak "Ali Babanın Bir Çiftliği Var" şarkısını söylemesiyle gündeme oturdu.

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Kahramanmaraş'ta emekli imam hatip Ömer Faruk Şirikçi, depremden etkilenenler ile çocukları mescide çağırıp etkinlik düzenlemek ve moral olsun diye Ali babanın bir çiftliği var şarkısı ile davet etmesi yüzleri bir nebze olsa da yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesinde kurulan aş evinde günlük 15 bin kişiye yemek ikramında bulunan emekli imam Ömer Faruk Şirikçi'ye gelen üç tane psikolog, bir program yaparak çocukları eğlendirmek için bir etkinlik düzenlemek istedi. Çocukların mescide gelmesi için doğaçlama "Ali Babanın Bir Çiftliği Var" şarkısını söyleyen Şirikçi'nin o anlarını bir kişi sosyal medyadan paylaştı. O anlarda yüzlerde tebessüm oluşturdu, binlerce kişi tarafından da izlendi.

Doğaçlama Ali babanın bir çiftliği var şarkısını söylediğini belirten Ömer Faruk Şirikçi, "Bizim en iyi yaptığımız işlerden bir tanesi insanların karnını doyurmak, erzaklarını temin etmek 1992 yılından beri yapıyorduk. Büyük bir felaket yaşadık ama Allah var, biz bu telaşın altından kalkacağımıza inanıyoruz. Merkez aş evimizin etrafı tamamen yıkıldığı için içeriye giremedik ama eşyalarımızı alıp dışarı çıkardık bu binaya geldik. Burada birinci akşam çorba dağıtmaya başladık ve günlük 15 bin kişiye yemek ve erzak dağıtıyoruz. Ayrıca gıda bankamız ve giysi ihtiyacını almak isteyenlere yer tahsis ettik. Bunların yanında bitişiğimizde çadır kent var insanların yemeklerini çocuklarına varıncaya kadar avutuyoruz." dedi.

Şirikçi; "Hiç böyle bir amacım yoktu yani sosyal medyada paylaşılmış İstanbul Aile Vakfı'ndan gelen üç tane psikolog kardeşim bir program yamak istediler ve maksadım çocukları toplamaktı. Çadır kent sakinlerine anons yaptım Kur'an-ı Kerim okudum ve arkasından 'çocuklarınızı gönderirseniz onları eğlendireceğiz' dedim. İlk başta yanlış anladılar, çocuklarını göndermekte tereddüt ettiler. Nasıl toplayacağımızı düşünürken bir anda aklıma bu şarkı geldi; dedim ki 'Çocuklarınızı yollarsanız böyle şarkılar söyleyeceğiz.' Ve doğaçlama Ali babanın bir çiftliği var şarkısını söyledim. Çocuklar da akın akın geldiler, program sonunda çocuklara oyuncaklar dağıttık. Bir gün sonra buluşmak üzere randevulaştık ve sıradan yaptığımız bir iş biz din görevlisiyiz ve hayatın içindeyiz" dedi.

 
 
 
 
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