İstanbul’a yağmur beklenirken çamur yağdı

İstanbul Anadolu Yakası ilçelerinde sabah saatlerinde toz taşınımından dolayı çamur yağışı etkili oldu. Otomobilleri çamurla kaplanan sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul’da barajlardaki suların azalması nedeniyle dört gözle yağmur beklenirken sabah saatlerinde etkili olan çamur yağmuru herkesi şaşırttı. Anadolu Yakasının bazı bölgelerine yağmur yerine toz taşınımıyla birlikte çamur yağdı. Yağış sonrası park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı. Otomobillerinde toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını oto yıkamacılara götürdü.

Oto yıkamacı Serkan Sıran, "Bugün bir yoğunluk var. Malum hava şartlarından dolayı mümkün olduğunca elimizden geldiğince müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Depremden dolayı mı yoksa hava şartlarından dolayı mı bilmiyorum bildiğiniz çamur yağıyor” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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