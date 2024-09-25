Deprem Uzmanı konum verdi: Asıl Büyük Deprem O İlde Olacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgilere göre, Bitlis’in Tatvan ilçesinde 22:20’de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak raporladı. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Bitlis depreminin ardından korkutan açıklamayı yaptı. Nokta atışı konum veren Panpal, asıl büyük bir deprem beklediği ili açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi