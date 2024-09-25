Deprem Uzmanı konum verdi: Asıl Büyük Deprem O İlde Olacak

Ünlü Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, 4.7 büyüklüğünde gerçekleşen Bitlis depreminin ardından uykuları kaçıracak haberi verdi. Nokta atışı konum veren Panpal, asıl deprem beklediği ili açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Deprem Uzmanı konum verdi: Asıl Büyük Deprem O İlde Olacak - Resim: 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgilere göre, Bitlis’in Tatvan ilçesinde 22:20’de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak raporladı. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Bitlis depreminin ardından korkutan açıklamayı yaptı. Nokta atışı konum veren Panpal, asıl büyük bir deprem beklediği ili açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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