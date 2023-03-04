Deprem, Malatya’da dağları yerinden oynattı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya’nın Akçadağ ilçesinde dağlardan kopan dev kaya parçaları yollara savruldu.

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler, Malatya’da büyük hasara neden olurken, dağları da yerinde oynattı.

Akçadağ ilçesi Levent Mahallesi’nde depremlerin meydana getirdiği şiddet dağları yerinden oynattı. Depremin şiddetiyle yerinde kopan dev kaya parçaları yollara savruldu.

DEPREMİN YIKICI ETKİSİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Yaklaşık 200 metrelik bir alana savrulan irili ufaklı tonlarca ağırlıktaki kayalar depremin yıkıcı etkisini ise bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA

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