Deprem, Malatya’da dağları yerinden oynattı!

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler, Malatya’da büyük hasara neden olurken, dağları da yerinde oynattı.

Akçadağ ilçesi Levent Mahallesi’nde depremlerin meydana getirdiği şiddet dağları yerinden oynattı. Depremin şiddetiyle yerinde kopan dev kaya parçaları yollara savruldu.

DEPREMİN YIKICI ETKİSİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Yaklaşık 200 metrelik bir alana savrulan irili ufaklı tonlarca ağırlıktaki kayalar depremin yıkıcı etkisini ise bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA