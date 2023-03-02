Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı: İşte güvenlik kamerasına yansıyan anlar

6 Şubat'ta saat 4.17'de meydana gelen Kahramanmaraş depremine ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, deprem anında binanın şiddetli bir şekilde sallanması ve kısa sürede çökmesi yer alıyor.

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Kahramanmaraş’ın merkez üssü Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depreme ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde; Trabzon Bulvarı üzerinde bulunan Barbaros Apartmanı'nın çökme anı anbean kameralara yansıdı. Görüntülerde, deprem anında binanın şiddetli bir şekilde sallandığı ve kısa süre sonra çöktüğü görüldü.

Bir başka görüntü ise Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir markette kaydedildi.

Görüntülerde, market rafları ile gıda maddelerinin depremin şiddetiyle etrafa saçıldığı anlar yer alıyor.
Son görüntü ise Onikişubat ilçesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerindeki markette kaydedildi. Şiddetli deprem, market içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

 
 
 
 
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