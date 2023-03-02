Depremzedenin göz yaşlarıyla sorduğu soru: Devlet bakacak mı bize acaba?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri, 10 kentte büyük yıkıma neden oldu. İktidarın bölgeye yetersiz müdahalesi depremin ilk gününden beri tepkilere neden olurken; depremzedelerin yaşadığı zorlular sürüyor. Gerçek Gündem, mikrofonu depremzedelere uzattı. Bir depremzede gözyaşları içinde "Evim dükkanım gitti. Bize kim bakacak acaba? Şimdi Allah razı olsun yardım ediliyor. Yarın bize kim bakacak. Ablam, kardeşim öldüler. Devlet bakacak mı bize acaba? Herkes Mersin'e gitsin, ben gidemem. Şimdi Mersin'deki kovuyorlar. Kız kardeşimin aklı bebek gibi, hasta" diye konuştu.