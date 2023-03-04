Deprem bölgesinde hırsızlara suçüstü: Bacağından vuruldular!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir cep telefonu dükkanına giren hırsızlar, bekçiler tarafından suçüstü yakalandı. Levye ile bekçilere saldıran zanlılar, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

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Reyhanlı ilçesinde gece saat 04.00 sıralarında bir cep telefonu dükkanına giren iki hırsız, bekçilerin fark etmesi ile suçüstü yakalandı.

Bekçileri görünce arkadaşını bıçakla rehin alan hırsızlar yakalanmaktan kurtulamadı.

BACAĞINDAN VURULDULAR

Levye ile bekçilere saldıran zanlılar, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Deprem Hatay

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