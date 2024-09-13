Celal Şengör, "Kurtuluş Yok" Sözleriyle Duyurdu: "Türkiye, O Ülke İle Kara Komşusu Olacak"

Yayımladığı bilimsel çalışmalar ile dünyanın en gelen bilim insanları arasında gösterilen Prof. Dr. Celal Şengör, Türkiye'de yaptığı sansasyonel açıklamalar ile gündemden düşmemeye devam ediyor.



İhtisas alanı jeoloji olmasına karşın siyaset, bilim ve tarih üzerine değerlendirmeleri ile dikkatleri üzerine çeken Şengör'ün son açıklamaları, sosyal medyada gündem oldu. Dünyanın her 600 milyon yılda bir tek kıta haline evrildiğini belirten Şengör, halihazırda kıtaların kaymaya devam ettiğini ve uzak gelecekte ülkelerin konumlarının değişeceğini belirtti.



AKDENİZ KAPANACAK, TÜRKİYE'NİN KONUMU DEĞİŞECEK



Katıldığı canlı yayında kıta hareketlerine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan uzman isim, bu durumdan kaçışın olmadığını belirterek Türkiye'nin 10 milyon yıl sonra Libya ile kara komşusu olacağını açıkladı.