Deprem Uzmanı Ahmet Ercan Üstüne Basa Basa Uyardı: 'Kırılmayı Bekleyen Kol Armutlu-İmralı-Bandırma Koludur'
Yer bilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 'İstanbul'da her an deprem olabilir' sözünün geçerli olmadığını ifade etti. Türkiye'de beklenen deprem yerlerine de dikkat çeken Ercan, 'Kırılmayı bekleyen kol Armutlu-İmralı-Bandırma koludur.' ifadelerini kullandı. İşte Ahmet Ercan'ın dikkat çeken deprem uyarıları...
Kaynak: Haber Merkezi
Yer bilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 'İstanbul'da her an deprem olabilir' sözünün bilimsel olarak geçerli olmadığını ifade etti.
İSTANBUL'DA HER AN DEPREM OLABİLİR Mİ?
Ercan, İstanbul kabuğunun kırılmaya karşı direncinin henüz aşılmadığını belirterek olası kırılmanın en erken 2045, en olası ise 2071 yılında gerçekleşebileceğini ifade etti.
Ahmet Ercan aynı zamanda Marmara bölgesinde bulunan diri fay hatları ile ilgilide önemli açıklamalarda bulundu. Gölcük, Yalova ve Çınarcık kolunun 1999'da kırıldığını ve risk taşımadığını ifade eden Ercan, asıl tehlikeli bölgeyi duyurdu.
AHMET ERCAN ÜSTÜNE BASA BASA UYARDI: ASIL DEPREM BEKLENEN KOL...
Kırılmayı beklenen kolun Armutlu, İmralı ve Bandırma kolunun olduğunu ifade eden deprem uzmanı Ercan, bu kolda 6.3 ve 6.4 şiddetinde deprem beklediklerini ifade etti.