Deprem Uzmanı Ahmet Ercan Üstüne Basa Basa Uyardı: 'Kırılmayı Bekleyen Kol Armutlu-İmralı-Bandırma Koludur'

AHMET ERCAN ÜSTÜNE BASA BASA UYARDI: ASIL DEPREM BEKLENEN KOL...

Kırılmayı beklenen kolun Armutlu, İmralı ve Bandırma kolunun olduğunu ifade eden deprem uzmanı Ercan, bu kolda 6.3 ve 6.4 şiddetinde deprem beklediklerini ifade etti.