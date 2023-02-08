Cebinden bisküvi çıkaran baba yürek burktu: Çocuklarıma verecektim, kimse çıkmadı

Türkiye Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremin üzerinden 48 saatten fazla geçmesine rağmen hala enkaz altında olan insanlar var. Yakınları zor şartlarda, gelecek en ufak bir yardımı bekliyor. Deprem bölgelerinden gelen videolar acının boyutunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Hatay'dan gelen bir video, sosyal medyada herkesi ağlattı. Show Haber'e konuşan acılı baba, cebinde çocuklarına vermek için taşıdığı bisküviyi göstererek gözyaşlarına boğuldu. Babanın "çocuklarıma verecektim, kimse çıkmadı" sözlerini kullanması herkesi ağlattı.