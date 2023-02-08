Cebinden bisküvi çıkaran baba yürek burktu: Çocuklarıma verecektim, kimse çıkmadı

Hatay'da yaşanan depremde çocukları enkaz altında kalan bir adam söyledikleriyle herkesi ağlattı.

Son Güncelleme:

Türkiye Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremin üzerinden 48 saatten fazla geçmesine rağmen hala enkaz altında olan insanlar var. Yakınları zor şartlarda, gelecek en ufak bir yardımı bekliyor. Deprem bölgelerinden gelen videolar acının boyutunu net bir şekilde ortaya koyuyor. 

Hatay'dan gelen bir video, sosyal medyada herkesi ağlattı. Show Haber'e konuşan acılı baba, cebinde çocuklarına vermek için taşıdığı bisküviyi göstererek gözyaşlarına boğuldu. Babanın "çocuklarıma verecektim, kimse çıkmadı" sözlerini kullanması herkesi ağlattı.

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Enkazdan çıkarılan Eda: ‘Hepinize çok teşekkür ediyorum’ Enkazdan çıkarılan Eda: ‘Hepinize çok teşekkür ediyorum’
Küçük Mina enkazdan 37 saat sonra kurtarıldı Küçük Mina enkazdan 37 saat sonra kurtarıldı
2, 4 ve 6 yaşındaki 3 çocuk anne ve anneanneleriyle birlikte 40 saatin sonunda kurtarıldı 2, 4 ve 6 yaşındaki 3 çocuk anne ve anneanneleriyle birlikte 40 saatin sonunda kurtarıldı
Göçük altından kurtarıldı, ilk sözleri 'Hepinizi çok seviyorum' oldu Göçük altından kurtarıldı, ilk sözleri 'Hepinizi çok seviyorum' oldu
Gaziantep'te göçük altında kalan ikiz çocuklar kurtarıldı Gaziantep'te göçük altında kalan ikiz çocuklar kurtarıldı
42 saat sonra enkazdan çıkarılan 16 yaşındaki Haticenur'un ilk isteği limonlu su oldu 42 saat sonra enkazdan çıkarılan 16 yaşındaki Haticenur'un ilk isteği limonlu su oldu
Kocaeli'den deprem bölgelerine giden ekip 24 kişiyi enkazdan sağ çıkardı Kocaeli'den deprem bölgelerine giden ekip 24 kişiyi enkazdan sağ çıkardı
Malatya’da 42 saat sonra enkazdan 2 kişi sağ olarak kurtarıldı Malatya’da 42 saat sonra enkazdan 2 kişi sağ olarak kurtarıldı
Depremi fırsat bilerek ekmeği 14 liradan satan fırına tepki Depremi fırsat bilerek ekmeği 14 liradan satan fırına tepki
Ekrem İmamoğlu İBB ekibinin Suriyeli bir çocuğu enkazdan kurtardığı anın görüntülerini paylaştı Ekrem İmamoğlu İBB ekibinin Suriyeli bir çocuğu enkazdan kurtardığı anın görüntülerini paylaştı
Enkazdan 42 saat sonra kurtarılan 4 yaşındaki Beyza'nın ilk görüntüleri Enkazdan 42 saat sonra kurtarılan 4 yaşındaki Beyza'nın ilk görüntüleri
Yüzlerce gönüllü yardım malzemelerini taşımak için insan zinciri oluşturdu Yüzlerce gönüllü yardım malzemelerini taşımak için insan zinciri oluşturdu
ÇOK OKUNANLAR
Maraş depremini günler önce bilmişti: Deprem uzmanı tarih verip yeni uyarı yaptı! Maraş depremini günler önce bilmişti: Deprem uzmanı tarih verip yeni uyarı yaptı!
Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara
Üniversite öğrencilerinin depremzedelere bıraktığı notlar duygulandırdı Üniversite öğrencilerinin depremzedelere bıraktığı notlar duygulandırdı
Yaraları hep birlikte saracağız: Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim? Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim?
Kılıçdaroğlu: Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum Kılıçdaroğlu: Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum