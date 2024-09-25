Batuhan Karadeniz Yurt Dışına Kaçtı!

Geçtiğimiz günlerde yaptığı canlı yayınlar ile yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yapan Batuhan Karadeniz, kendisine yönelik başlatılan incelemelerin ardından Gürcistan'a gitti.

Batuhan Karadeniz Yurt Dışına Kaçtı! - Resim: 1

Futbolculuk kariyeri boyunca disiplinsiz davranışları ile gündeme düşen Batuhan Karadeniz, son yıllarda yaptığı spor yorumculuğu ile tartışma konusu olmaya devam ediyor.

BANKA HESAPLARINA İNCELEME BAŞLATILDI

Sivri çıkışları ile sosyal medyada sık sık konuşulan 33 yaşındaki eski futbolcu, geçtiğimiz haftalarda yaptığı canlı yayın tepkilerin odağı haline gelmişti. Yüz binlerce takipçisine canlı yayın açan ve bu yayın sırasında Türkiye'de faaliyet yürütmesi yasak olan bahis ve kumar sitelerine giren Karadeniz, söz konusu yasaklı sitelerin reklamını yapmakla suçlanmıştı.

Karadeniz, kendisine tepki gösteren kullanıcılara hakarete varan ifadelerle yanıt verirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın girişimleri sonucunda Batuhan Karadeniz'in banka hesaplarına MASAK tarafından inceleme başlatıldığı iddia edilmişti.

Oda TV, ünlü oyuncunun söz konusu incelemelerin ardından yurt dışına kaçtığını belirterek, hangi ülkede olduğunu açıkladı.


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