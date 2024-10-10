Aydın Doğan Daha Fazla Dayanamadı! Apar Topar Elinden Çıkardı

Son yıllarda sahip olduğu şirketleri teker teker satan Doğan Holding, bu kez DMC Müzik'teki hisselerini elden çıkardı.

Doğan Burda Dergi Grubu'nun ardından bir satış daha gerçekleştiren Aydın Doğan'ın liderliğindeki holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, DMC Müzik'teki kalan yüzde 60 hissenin Fransız Believe International'a devrinin 2024 Ağustos ayında tamamlandığını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi