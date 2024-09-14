Ali Koç Paraya Para Demeyecek: Büyük Satış Yaptı

Koç Holding’in veliahtlarından ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Başkanı Ali Koç, büyük işlere imza attı. Fenerbahçe’ye göreve geldiğinden beri büyük oyuncu satışları yapan Ali Koç, 2018’den bu yana paraya para demedi.

Ali Koç Paraya Para Demeyecek: Büyük Satış Yaptı - Resim: 1

Ali Koç, Fenerbahçe’de Başkanlık yaptığı 6 yıl içinde futbolda bir Ziraat Türkiye Kupası dışında herhangi bir başarı elde edemese de farklı bir alanda büyük işler başardı. Ali Koç, 6 yıllık başkanlık döneminde yaptığı oyuncu satışları ile ciddi gelir elde etti.

Birçok oyuncuyu yurt dışına satan Ali Koç, 8 oyuncuyu 10 milyon euro ve üstüne sattı. İşte Koç döneminde yapılan 10 milyon euro ve üstü satışlar:

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