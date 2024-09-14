Ali Koç Paraya Para Demeyecek: Büyük Satış Yaptı

Ali Koç, Fenerbahçe’de Başkanlık yaptığı 6 yıl içinde futbolda bir Ziraat Türkiye Kupası dışında herhangi bir başarı elde edemese de farklı bir alanda büyük işler başardı. Ali Koç, 6 yıllık başkanlık döneminde yaptığı oyuncu satışları ile ciddi gelir elde etti.

Birçok oyuncuyu yurt dışına satan Ali Koç, 8 oyuncuyu 10 milyon euro ve üstüne sattı. İşte Koç döneminde yapılan 10 milyon euro ve üstü satışlar: