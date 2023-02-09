Zümrüt Apartmanı enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 12 bin 873'e (12:13) yükseldi. 62 bin 937 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Adıyaman Valiliği karşısındaki 7 katlı Zümrüt Apartmanı'nda arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA