22 yaşındaki Leyla, enkazdan 70 saat sonra ayakta çıktı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde çöken bir binada kurtarma çalışması yapan ekipler 22 yaşındaki Leyla Akçam'ı enkazdan kurtardı. Leyla yıkıntıların arasından ayakta çıkmasının ardından annesinin durumunu sordu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde çöken bir binada kurtarma çalışması yapan ekipler, 22 yaşındaki Leyla Akçam'ı sağ olarak çıkardı. Enkazdan ayakta çıkan Leyla 'başım dönüyor' diyerek annesini sordu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler birçok ilde can kaybı, yaralanmalar ve hasara neden oldu. Deprem nedeniyle AFAD koordinesinde birçok ekip sevk edilerek, ilk günden itibaren yoğun bir çalışma yapıldı. Kahramanmaraş'a takviye giden HAK Umut Timi de kurtarma çalışmalarına başladı.

Ekipler, depremden 70 saat sonra, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi Sandalzade Bulvarı Yeşilada Apartmanı enkazında 22 yaşındaki Leyla Akçam'a ulaşarak sağ olarak kurtardı. Enkazdan ayakta çıkan Leyla, 'başım dönüyor' diyerek annesini sordu.

Kurtarılan Akçam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

 
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