Gaziantep'ten iyi haber: Baba ve 2 oğlu 76 saat sonra kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan depremde Gaziantep'te yıkılan binanın enkazı altında kalan baba ve 2 oğlu, yaklaşık 76 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan depremde Gaziantep’in merkez Şehitkamil ilçesine bağlı İbrahimli Mahallesi'ndeki Polat Sitesi'nde bulunan 4 binadan 3’ü yıkıldı. Bölgeye giden AFAD ekipleri, enkazda çalışma başlattı.

TELEFONLA İRTİBATA GEÇTİ

Çalışma sırasında enkaz altında kalan Ersin Tabur, yakınlarıyla telefonla irtibata geçerek ailesiyle birlikte yaşadıklarını iletti. Yakınları da durumu ekiplere bildirdi. Ekipler, sağlık personeli olan Ersin Tabur ile iletişime geçip yerini tespit etmeye çalıştı. Ailenin bulunduğu noktayı belirleyen ekipler, yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmanın 76’ncı saatinde apartmanın 4’üncü katındaki aileden baba ve 2 oğluna ulaşıldı. Anneye de ulaşma çalışmaları devam ediyor.

KAZAK VE RUS ARAMA KURTARMA EKİPLERİ ALKIŞLANDI

Ekiplerin aileye ulaşmasıyla birlikte ambulanslar enkaza yanaştı. Sedyeye konulan 60 yaşındaki baba Mithat Tabur, ekipler tarafından tekbirler eşliğinde indirilerek ambulansa alındı. Daha sonra ise 25 yaşındaki Mustafa Tabur indirilerek ambulansla hastaneye götürüldü. En son olarak da ekiplerle iletişim kuran Ersin Tabur indirilerek ambulansla hastaneye götürüldü. Enkaz altında kalan anneye de ulaşılmaya çalışılıyor.

Şahıslar hastaneye götürüldükten sonra bölgedeki vatandaşlar, enkazdan inen Kazak ve Rus kurtarma ekiplerini alkışladı.

Öte yandan, ekipler enkazda çalışmalarını sürdürüyor.

 
 

Kaynak: İHA

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