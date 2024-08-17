26 Yaşından Büyükler Yaptırmak Zorunda, Çok Büyük Cezası Var!

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe aldığı yeni tip sürücü kimliklerinde radikal bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.



31 Aralık 2015 tarihi ve öncesinde dağıtılan eski ehliyetleri alan en genç kişiler, bugünlerde 26 yaşını geçmiş durumda. Yıllardır yapılan tüm uyarılara rağmen ehliyetini yenilemeyen 3 milyonun üzerinde sürücü bulunurken, eski tip ehliyetler için belirlenen son kullanım tarihi 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla sona erecek.



12 BİN 978 TL PARA CEZASI KESİLECEK



İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son duyuruda, belirtilen süre içerisinde ehliyetlerini yenilemeyen sürücülerin trafikten men edileceği belirtildi. Yeni yıla girilmesiyle birlikte, eski tip sürücü kimlikleriyle trafiğe çıkacak vatandaşlara 12 bin 978 TL para cezası uygulanacak.



Sürenin giderek azalması ve yetkililerden peş peşe uyarıların gelmesinin ardından nüfus müdürlüklerinde ehliyet yenilemek için sıraya giren vatandaşların sayısı her geçen gün artarken, milyonlarca sürücü eski tip ehliyetlerini yenilemek için hangi evrakların gerektiğini merak ediyor.



İşte ehliyet yenileme sürecinde yapmanız gerekenler ve masraflar...