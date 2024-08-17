26 Yaşından Büyükler Yaptırmak Zorunda, Çok Büyük Cezası Var!

İçişleri Bakanlığı, milyonlarca ehliyet sahibi ilgilendiren bir duyuru yaptı. Sürücü kimliği bulunan ve 26 yaşından büyük vatandaşlar, gerekli şartları sağlamaması halinde 12 bin 978 TL para cezası ödemek zorunda kalacak.

Son Güncelleme:
26 Yaşından Büyükler Yaptırmak Zorunda, Çok Büyük Cezası Var! - Resim: 1

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe aldığı yeni tip sürücü kimliklerinde radikal bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

31 Aralık 2015 tarihi ve öncesinde dağıtılan eski ehliyetleri alan en genç kişiler, bugünlerde 26 yaşını geçmiş durumda. Yıllardır yapılan tüm uyarılara rağmen ehliyetini yenilemeyen 3 milyonun üzerinde sürücü bulunurken, eski tip ehliyetler için belirlenen son kullanım tarihi 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla sona erecek.

12 BİN 978 TL PARA CEZASI KESİLECEK

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son duyuruda, belirtilen süre içerisinde ehliyetlerini yenilemeyen sürücülerin trafikten men edileceği belirtildi. Yeni yıla girilmesiyle birlikte, eski tip sürücü kimlikleriyle trafiğe çıkacak vatandaşlara 12 bin 978 TL para cezası uygulanacak.

Sürenin giderek azalması ve yetkililerden peş peşe uyarıların gelmesinin ardından nüfus müdürlüklerinde ehliyet yenilemek için sıraya giren vatandaşların sayısı her geçen gün artarken, milyonlarca sürücü eski tip ehliyetlerini yenilemek için hangi evrakların gerektiğini merak ediyor.

İşte ehliyet yenileme sürecinde yapmanız gerekenler ve masraflar...

Haberin devamını okumak için tıklayın
Korkunç Tablo... Kuraklık Nedeniyle 5 Metrelik Yarıklar Oluştu Kuraklık Nedeniyle 5 Metrelik Yarıklar Oluştu
Orman Kül Oldu: Çanakkale Savaşı'ndan Kalma Top Mermisi 109 Yıl Sonra Ortaya Çıktı Çanakkale Savaşı'ndan Kalma Top Mermisi 109 Yıl Sonra Ortaya Çıktı
Susuz Ve Gübresiz Yetişen Meyvenin Hasadı Başladı: Kilosu 25 Liradan Satılıyor Susuz Ve Gübresiz Yetişen Meyvenin Hasadı Başladı
Türkiye'de Tek Olan Tarihi Camiye PVC Kapladılar! Türkiye'de Tek Olan Tarihi Camiye PVC Kapladılar!
Miras Kalan Hisseli Tapuda Yeni Sistem: Miraslar Artık Böyle Paylaşılacak Miras Kalan Hisseli Tapuda Yeni Sistem: Miraslar Artık Böyle Paylaşılacak
Türkiye'nin En İnançlı İlleri Açıklandı! İlk Sıradaki İl Herkesi Şaşırttı, Kimse Beklemiyordu Türkiye'nin En İnançlı İlleri Açıklandı! İlk Sıradaki İl Herkesi Şaşırttı
Hasadı Geç Yapanlar Hayatının Şokunu Yaşadı! Fiyatlar Düşünce Tüm Mahsul Ellerinde Kaldı Hasadı Geç Yapanlar Hayatının Şokunu Yaşadı! Fiyatlar Düşünce Tüm Mahsul Ellerinde Kaldı
Kıyafet Yönetmeliği Değişti: Öğretmenler Artık Okula Böyle Gitmek Zorunda Kıyafet Yönetmeliği Değişti: Öğretmenler Artık Okula Böyle Gitmek Zorunda
Ehliyette Yeni Döneme Geçildi! Bu Sınırı Geçenler Ehliyetinden Olacak Ehliyette Yeni Döneme Geçildi! Bu Sınırı Geçenler Ehliyetinden Olacak
Türkiye'de İlk Kez Bilecik'te Dikildi! Görenler Domates Sanıyor, Faydaları Saymakla Bitmiyor Türkiye'de İlk Kez Bilecik'te Dikildi! Görenler Domates Sanıyor, Faydaları Saymakla Bitmiyor
Aydemir Akbaş'tan Akrabalarını Kızdıracak Vasiyet: Mirasını Kime Bıraktığı Ortaya Çıktı Aydemir Akbaş'tan Akrabalarını Kızdıracak Vasiyet: Mirasını Kime Bıraktığı Ortaya Çıktı
Türkiye Bu Görüntüleri Konuşmuştu: Gazeteler Meclis'teki Kanlı 'Can Atalay' Oturumunu Böyle Gördü Gazeteler Meclis'teki Kanlı 'Can Atalay' Oturumunu Böyle Gördü
ÇOK OKUNANLAR
Aydemir Akbaş'tan Akrabalarını Kızdıracak Vasiyet: Mirasını Kime Bıraktığı Ortaya Çıktı Aydemir Akbaş'tan Akrabalarını Kızdıracak Vasiyet: Mirasını Kime Bıraktığı Ortaya Çıktı
İktidarın 2025 Planı Ortaya Çıktı: Emekliye ve Çalışana Ne Kadar Zam Gelecek? Emekliye ve Çalışana Ne Kadar Zam Gelecek?
Ünlü Kozmetik Firması Avon'dan İflas Başvurusu! Ünlü Kozmetik Firmasından İflas Başvurusu!
Yangına Geç ve Yetersiz Müdahale Tepki Çekmişti: İmamoğlu'nun Bir Ay Önceki Sözleri Gündem Oldu İmamoğlu'nun Bir Ay Önceki Sözleri Gündem Oldu
Kıyafet Yönetmeliği Değişti: Öğretmenler Artık Okula Böyle Gitmek Zorunda Kıyafet Yönetmeliği Değişti: Öğretmenler Artık Okula Böyle Gitmek Zorunda