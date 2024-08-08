20 Metrekarelik Dükkanda Üretmeye Başladılar: Şimdi Siparişlere Yetişemiyorlar

Barış Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk babası Emin İlhan (40), kardeşi Hasan İlhan (28) ile babalarından öğrendikleri yöntemle, sabun üretmeye karar verdi. Evlerinin yakınında açtıkları 20 metrekarelik dükkanı üretim alanına dönüştüren kardeşler, şimdi yılda 30 tonluk sabun satışı gerçekleştiriyor. Sabunların kilosunu 500 liraya satan kardeşlerin yıllık hasılatı 15 milyon lirayı geçmekte.

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20 Metrekarelik Dükkanda Üretmeye Başladılar: Şimdi Siparişlere Yetişemiyorlar - Resim: 1

Siirt'in Barış Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk babası Emin İlhan (40), kardeşi Hasan İlhan (28) ile babalarından öğrendikleri yöntemle, sabun üretmeye karar verdi. Evlerinin yakınında açtıkları 20 metrekarelik dükkanı üretim alanına dönüştüren kardeşler, bölgede menengiç ağaçlarından bir çeşit yabani fıstık olan bıttım toplayarak 7 yıl önce sabun üretimine başladı.

YILDA 30 TON SABUN ÜRETİYORLAR

Bölgede genellikle değirmene götürüp öğütülen ürün, İlhan kardeşler tarafından soğuk pres makinesiyle hazırlanıyor. Sabunu uzun ve zahmetli bir süreçle hazırlayan kardeşlere kimi zaman aile fertleri de destek veriyor. Kardeşler, yılda yaklaşık 30 ton sabun üretiyor.

Kaynak: AA

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