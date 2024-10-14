1 Kasım İtibariyle Geçerli Olacak: WhatsApp Bu Telefonlarda Artık Çalışmayacak

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 1 Kasım tarihinden itibaren bu telefonlarda çalışmayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

1 Kasım İtibariyle Geçerli Olacak: WhatsApp Bu Telefonlarda Artık Çalışmayacak - Resim: 1

WhatsApp, Android cihazlar için önemli bir güncelleme yapmaya hazırlanıyor. META, 1 Kasım 2024 itibarıyla uygulamanın açılmayacağı telefonları açıkladı. Bu değişiklik, kullanıcıların uygulamayı kullanabilmesi için en az Android 6.0 işletim sistemine sahip olmalarını gerektirecek.

YENİ KISITLAMALAR GELİYOR

Ayrıca, birçok kullanıcı daha fazla özellik elde etmek için telefonlarını 'root' yaparak üçüncü parti uygulamalara erişim sağlıyor. Bu yöntem, kullanıcıların aynı cihazda birden fazla WhatsApp uygulaması çalıştırmalarına olanak tanıyor. Ancak, META’nın alacağı yeni önlemlerle bu tür root edilmiş cihazlarda da kısıtlamaların gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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