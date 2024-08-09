Yaprak Sarmanın Şekli Değişti! Sarmayı Böyle Sarınca Daha İyi Pişiyor

Yaprak sarma yaparken en önemli detaylardan biri de sarmayı nasıl saracağınızdır. Yaprak sarmalarınızın daha iyi pişmesini istiyorsanız, sarmayı geleneksel yöntemler yerine farklı bir şekilde sarmanız gerekebilir. Yıllardır kullanılan yöntemlerin dışına çıkarak, sarmayı farklı bir şekilde sardığınızda lezzetli ve daha iyi pişmiş sarmalar elde edebilirsiniz.

Ensonhaber'deki bilgilere göre; Lezzetli pirinç harcı ve asma yaprağının buluşması ile kalem gibi sarılan sarmalar, ister etli ister zeytinyağlı pişiriliyor.

Yaprak sarması denilince herkesin aklına aynı görüntü geliyor. Kalem gibi sıra sıra dizilmiş sarmalar...



Ancak bu şekli unutturacak yeni bir yöntem viral oldu.