Ünlü Un Fabrikası İcradan Satılıyor: Fiyatı Dudak Uçuklattı

Tarihi un fabrikası ödenemeyen borçları sebebiyle icra yoluyla satışa çıkarıldı. Fabrikanın satış bedeli 364 milyon TL olarak belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü Un Fabrikası İcradan Satılıyor: Fiyatı Dudak Uçuklattı - Resim: 1

Türkiye genelinde birçok firma borçları nedeniyle ekonomik olarak mücadele ediyor. Bazı firmalar konkordato ilan ederken bazıları ise iflas ediyor. Son olarak ünlü fabrikadan da kötü haber geldi. Tarihi un fabrikası ödenemeyen borçları sebebiyle icra yoluyla satışa çıkarıldı. Fabrikanın satış bedeli 364 milyon TL olarak belirlendi.

Ekonomik kriz, birçok işletmeyi zor duruma sokarken, bu durum un fabrikasında da kendini gösterdi. Ülke genelinde devam eden iflas ve satış haberleri, ekonomik sıkıntıların derinleştiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Dev un fabrikasının satış detayları, 13. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından resmen duyuruldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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