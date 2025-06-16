İstanbul'dan Memleketlerine Döndüler, Bir İlki Başardılar: Şimdi Taleplere Yetişemiyorlar
Uzun yıllar İstanbul’da yaşayan Abalı kardeşler, emekliliklerinin ardından Zonguldak Devrek’te salep yetiştiriciliğine başladı. Üç dönümle başladıkları üretimi 11 dönüme çıkaran aile, bölgede bir ilki hayata geçirdi. Doğal yöntemlerle yetiştirdikleri salep, hem köylüler hem de tüketicilerden yoğun ilgi görüyor.
Kaynak: İHA
Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Güney Tabaklar Köyü’nde yaşayan Şükran ve Musa Abalı kardeşler, uzun yıllar yaşadıkları İstanbul’dan emeklilik sonrası memleketlerine dönerek salep üretimine başladı. Dört yıl önce üç dönümle başladıkları bu girişimle köyde bir ilki gerçekleştiren Abalı kardeşler, doğal tarıma yönelerek dikkat çekti.
Salep bitkisiyle ilk kez emeklilik döneminde tanıştıklarını belirten Musa Abalı, "Emeklilikte Emine Hanım'ın fikriyle toprağa dokunalım dedik. Saleple karşılaştık. Salep üzerinde araştırma yaptık. Salebi denedik. Üç senelik denemenin ardından dördüncü sene deneme olarak 11 dönüm civarında yer yaptık. Talep çok yüksek. İnsanlar salep ekebiliyor. Ticari faaliyet için bakanlık onayı gerekiyor. Memleketimizde köyümüzde kentimizde böyle bir işi bakanlık onayını alabilmek için 10 dönüm yer yaptık. Tek düşüncemiz köyümüze memleketimize faydalı olabilmek" dedi.
Abalı ailesinin toprağa dönüş hikâyesinde en büyük destekçilerin başında gelen Emine Abalı ise, "Son bir yıldır profesyonelce yatırımımızı yaptık. Şu anda meyvelerini toplamaya başladık. Devam ediyoruz. Ekim-Kasım ayında dikimini yaptık. Mayıs ayında da hasat başlamış oldu. Ürün tek seferlik, organik üründür. Her şey doğal ortamına uygun olarak yaptık." ifadelerini kullandı.
Köyde örnek teşkil eden girişimi takdirle karşıladıklarını söyleyen Güney Tabaklar Köyü Muhtarı Ercan Korkut, “Musa Bey köyümüzde bir ilki başardı. Bu tür projelerin çoğalması için elimizden gelen desteği vermeye hazırız” dedi. Salep üretimi sayesinde bölge tarımında yeni bir sayfa açılmış oldu.