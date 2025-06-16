İstanbul'dan Memleketlerine Döndüler, Bir İlki Başardılar: Şimdi Taleplere Yetişemiyorlar

Abalı ailesinin toprağa dönüş hikâyesinde en büyük destekçilerin başında gelen Emine Abalı ise, "Son bir yıldır profesyonelce yatırımımızı yaptık. Şu anda meyvelerini toplamaya başladık. Devam ediyoruz. Ekim-Kasım ayında dikimini yaptık. Mayıs ayında da hasat başlamış oldu. Ürün tek seferlik, organik üründür. Her şey doğal ortamına uygun olarak yaptık." ifadelerini kullandı.