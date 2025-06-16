Türkiye'de Satılan Ünlü Gıda Devi Nestlé'de Skandal! Ürünlerin İçinden Çıktı, Marketlerden Toplatılıyor
Türkiye'de de satışı olan gıda devi Nestlé’nin bazı bebek bisküvilerinde glüten ve buğday alerjenleri ambalajda belirtilmediği için Hollanda’da geri çağrıldı. Uzmanlar, alerjisi olan bebekler için ciddi risk oluşturduğunu belirterek "Tüketmeyin, yedirmeyin" uyarısında bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Hollanda’da Nestlé’ye ait bazı bebek bisküvileriyle ilgili önemli bir sağlık uyarısı yapıldı. Hollanda Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Otoritesi (NVWA), alerjen içeriği nedeniyle bu ürünlerin raflardan çekilmesi gerektiğini duyurdu. Yetkililer, söz konusu ürünlerde buğday ve glüten içeriğinin ambalaj üzerinde belirtilmediğine dikkat çekerek, özellikle glüten veya buğday alerjisi olan bebekler için ciddi sağlık riski oluşturabileceği uyarısında bulundu.
ÜNLÜ GIDA DEVİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Şirket tarafından yapılan açıklamada, ürünün etiketinde alerjen bilgisi eksik olduğu kabul edilerek, bu durumun duyarlı tüketiciler açısından tehlike arz ettiği belirtildi. Nestlé, glüten ya da buğday alerjisi olan bebeklerin bu bisküviyi kesinlikle tüketmemesi gerektiğini vurguladı.
Toplatılan Ürün Bilgileri
Ürün Adı: Nestlé Bebek Tahıl Bisküvisi 250 g
Barkod Numarası: 7613037013573
Son Kullanma Tarihleri: 30 Nisan, 30 Haziran, 31 Ağustos, 30 Eylül, 31 Ekim ve 30 Kasım 2026
Satış Tarihleri: 27 Ağustos 2024 – 14 Haziran 2025
Satış Noktaları:
Albert Heijn, Hoogvliet, Jumbo, Poeisz, Vomar Voordeelmarkt, Nettorama, Deka Süpermarketler, Picnic, Bol.com, PLUS, Spar, Kruidvat
NVWA, ürünün satın alınmış olması durumunda tüketilmemesi ve iade edilmesi çağrısında bulunurken, ebeveynlerin çocuklarının sağlığı için son derece dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.