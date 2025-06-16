Türkiye'de Satılan Ünlü Gıda Devi Nestlé'de Skandal! Ürünlerin İçinden Çıktı, Marketlerden Toplatılıyor

Hollanda’da Nestlé’ye ait bazı bebek bisküvileriyle ilgili önemli bir sağlık uyarısı yapıldı. Hollanda Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Otoritesi (NVWA), alerjen içeriği nedeniyle bu ürünlerin raflardan çekilmesi gerektiğini duyurdu. Yetkililer, söz konusu ürünlerde buğday ve glüten içeriğinin ambalaj üzerinde belirtilmediğine dikkat çekerek, özellikle glüten veya buğday alerjisi olan bebekler için ciddi sağlık riski oluşturabileceği uyarısında bulundu.