Tazesi Ucuz, Kurusu Servet: 5 Kilosu Gram Altını Solladı! Pazarda Gören Arkasına Bakmadan Kaçtı
Zirai don nedeniyle kayısı üretiminde yaşanan düşüş, kuru kayısı fiyatlarını fırlattı. Tazesi pazarda 100 TL'ye satılırken, kurusu bin TL’yi aştı. Altın fiyatlarıyla yarışan kuru kayısı, yüksek fiyatı nedeniyle tüketiciden beklenen ilgiyi görmüyor.
Kaynak: İHA
Türkiye’de kayısı üretiminde bu yıl ciddi bir düşüş yaşanırken, kurutulmuş kayısının fiyatı rekor seviyelere ulaştı. Pazarlarda ve marketlerde taze kayısının kilosu ortalama 100 TL’den satılırken, kuru kayısının fiyatı 1.000 TL'yi aşarak adeta altınla yarışır hale geldi.
TÜİK’in bitkisel üretim tahminlerine göre, bu yıl kayısı rekoltesinde geçen yıla oranla yüzde 65’e varan bir azalma bekleniyor. Üretimdeki bu düşüşün en büyük nedeni ise bazı bölgelerde yaşanan şiddetli zirai don. Özellikle kayısı üretiminin yoğun olduğu Malatya, Elazığ, Sivas ve Kahramanmaraş gibi illerde don nedeniyle hasar gören ağaçlar, kurutmalık ürün tedarikini ciddi şekilde etkiledi.
TAZESİ UCUZ, KURUSU SERVET DEĞERİNDE SATILIYOR
Taze kayısı tüketimi devam ederken, kurusuna olan ilgi fiyatlar nedeniyle düşüşte. Türkiye'nin kuru kayısı üretiminin büyük bölümünü karşılayan Malatya’da bile kurutulmuş kayısı 800 TL’den başlıyor. Ülkenin farklı şehirlerinde ve online satış sitelerinde ise fiyatlar 1.000 TL'yi geçti.
ZİRAİ DON KAYISIYI VURDU
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde şarküteri işletmeciliği yapan Fatih Karagöz, bu yıl ürün arzının çok düşük olduğunu belirterek, "Don olayı sonrası kurutmalık kayısı neredeyse yok denecek kadar az. Şu anda kuru kayısıyı kilosu 800 ila 1.000 TL arasında satıyoruz. Ancak bu fiyatlardan dolayı talep oldukça zayıf. Taze kayısının kilosu 100 TL civarındayken, insanlar doğal olarak kurusuna fazla yönelmiyor" dedi.
5 KİLOSU GRAM ALTINI SOLLADI
Fiyatı neredeyse gram altınla yarışan kuru kayısı, 5 kilosuyla gram altını solladı. Üretimdeki düşüşle birlikte fiyat farkının daha da açılması bekleniyor. Kuruyemişçiler ve üreticiler, yeni sezonda ürün azlığının piyasada ciddi etkiler yaratabileceği konusunda uyarıda bulundu.