Tazesi Ucuz, Kurusu Servet: 5 Kilosu Gram Altını Solladı! Pazarda Gören Arkasına Bakmadan Kaçtı

TÜİK’in bitkisel üretim tahminlerine göre, bu yıl kayısı rekoltesinde geçen yıla oranla yüzde 65’e varan bir azalma bekleniyor. Üretimdeki bu düşüşün en büyük nedeni ise bazı bölgelerde yaşanan şiddetli zirai don. Özellikle kayısı üretiminin yoğun olduğu Malatya, Elazığ, Sivas ve Kahramanmaraş gibi illerde don nedeniyle hasar gören ağaçlar, kurutmalık ürün tedarikini ciddi şekilde etkiledi.