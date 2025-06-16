Colin’s, Defacto, Koton, Mavi ve LC Waikiki'ye Üretim Yapan Tekstil Devleri Batıyor

SEKTÖRDE ZİNCİRLEME ETKİ OLUŞABİLİR

Eze Triko ve Mi Triko Tekstil’in konkordato ilanı, yalnızca iki firmanın değil, tedarik ilişkisi içinde oldukları markaların da üretim planlarını etkileyebilir. Söz konusu gelişme, tekstil sektöründeki kırılgan yapıyı bir kez daha gözler önüne sererken, benzer durumda olan başka firmaların da gündeme gelebileceğine işaret ediyor.