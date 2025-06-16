Colin’s, Defacto, Koton, Mavi ve LC Waikiki'ye Üretim Yapan Tekstil Devleri Batıyor
Türkiye’nin önde gelen hazır giyim markalarına üretim yapan Eze Triko ve Mi Triko Tekstil Anonim Şirketi, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Tekstil sektöründe uzun süredir faaliyet gösteren şirketlerin bu kararı, sektörde endişe yarattı.
Kaynak: Haber Merkezi
2003 yılından bu yana Colin’s, Defacto, Koton, Mavi ve LC Waikiki gibi pek çok tanınmış markaya üretim gerçekleştiren Eze Triko ve Mi Triko Tekstil, özellikle kaliteli ve yüksek hacimli üretimleriyle tanınıyordu. Ancak son dönemlerde artan mali baskılar, şirketlerin faaliyetlerini sürdürebilmesini güçleştirdi.
MAHKEMEDEN GEÇİCİ MÜHLET KARARI
Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketlerin başvurusunu değerlendirerek konkordato taleplerini kabul etti. Mahkeme, 17 Temmuz 2025 tarihinde duruşma yapılmasına karar verirken, geçici mühlet sürecinin başlatıldığını açıkladı. Bu duruşma, şirketlerin mali yapısının geleceği açısından belirleyici olacak.
SEKTÖRDE ZİNCİRLEME ETKİ OLUŞABİLİR
Eze Triko ve Mi Triko Tekstil’in konkordato ilanı, yalnızca iki firmanın değil, tedarik ilişkisi içinde oldukları markaların da üretim planlarını etkileyebilir. Söz konusu gelişme, tekstil sektöründeki kırılgan yapıyı bir kez daha gözler önüne sererken, benzer durumda olan başka firmaların da gündeme gelebileceğine işaret ediyor.
Yatırımcıların ve sektör temsilcilerinin gözleri, temmuz ayında yapılacak duruşma sonucuna çevrildi. Şirketlerin geleceği ve sektördeki dengeler, mahkemeden çıkacak kararla yeniden şekillenecek.