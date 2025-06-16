2 Bin Metrede 6 Ayda Yapılıyor, Yıllarca Dayanıyor: İsmini Duyan Bu Ne Diyor, Tadı Bağımlılık Yapıyor

Trabzon’un Araklı ilçesine özgü, yaklaşık iki asırlık geçmişe sahip Aho peyniri, resmiyet kazanmak için ilk adımını attı. Bahçecik, Erikli ve Kavraz yaylalarının serin havasında üretilen bu özel lezzet için coğrafi işaret başvurusu yapılırken, yöre halkı bu gelişmeyi heyecanla karşıladı.

Yaklaşık 2 bin metre yükseklikte üretilen Aho peyniri, yalnızca tuz ve özel seçilmiş lor kullanılarak geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Üretici Yalçın Çebi, bu peynirin geçmişinin 150 ila 200 yıl öncesine dayandığını belirterek, “Zamanında hiçbir imkan yokken dedelerimiz bu peyniri yaptı. Bugün biz, onların izinden giderek bu değeri resmileştirmek istiyoruz” dedi.