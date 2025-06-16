Benzinli ve Dizel Araç Sahipleri Dikkat: Son 14 Gün! 1 Temmuz’da Yeni Dönem Başlıyor

BENZİNLİ Mİ, DİZEL Mİ? UZMANLAR AÇIKLADI

2025 itibarıyla benzinli ve dizel araçlar arasındaki fiyat farkı neredeyse ortadan kalktı. Benzinli araçlar bakım ve sigorta giderleri açısından avantaj sağlarken, dizel motorlar uzun yolda yakıt ekonomisi ve performans açısından tercih sebebi olmaya devam ediyor.

Uzmanlara göre, yılda 15 bin kilometre altında araç kullanan sürücüler için benzinli modeller daha mantıklı hale geldi. Özellikle şehir içi kullanımda benzinli araçlar daha düşük maliyetli ve pratik bir çözüm sunuyor.