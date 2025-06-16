Benzinli ve Dizel Araç Sahipleri Dikkat: Son 14 Gün! 1 Temmuz’da Yeni Dönem Başlıyor
Araç almak ya da arabasını yenilemek isteyenler için uzmanlar 14 gün süre verdi. Uzmanlara göre 1 Temmuz itibarıyla sıfır otomobil fiyatlarında ciddi artış bekleniyor. Benzinli ve dizel araçlar arasında maliyet farkı neredeyse kapanırken, fiyatlar 1 milyon TL’nin üzerine çıkmadan önce harekete geçmek gerekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Otomobil almak isteyenler için kritik dönemece girildi. Hem küresel hem yerel gelişmelerin etkisiyle döviz kuru, altın ve ham madde fiyatlarındaki artış, sıfır araç piyasasını doğrudan etkiliyor. Pandemiyle başlayan fiyat artışları, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası daha da hızlandı. Haziran 2025 itibarıyla Türkiye’de 1 milyon TL'nin altında satılan sıfır otomobil sayısı sadece bir modele düştü.
1 TEMMUZ'DA TÜM ARAÇ FİYATLARI DEĞİŞİYOR
Kurban Bayramı’nın ardından sıfır araç fiyatlarına yeni zamların gelmesi bekleniyor. Sektör temsilcileri, Temmuz ayı itibarıyla en uygun sıfır otomobilin bile 1 milyon TL barajını aşacağını öngörüyor. Bu nedenle Haziran ayı, araç almak isteyenler için son fırsat ayı olarak görülüyor.
BENZİNLİ Mİ, DİZEL Mİ? UZMANLAR AÇIKLADI
2025 itibarıyla benzinli ve dizel araçlar arasındaki fiyat farkı neredeyse ortadan kalktı. Benzinli araçlar bakım ve sigorta giderleri açısından avantaj sağlarken, dizel motorlar uzun yolda yakıt ekonomisi ve performans açısından tercih sebebi olmaya devam ediyor.
Uzmanlara göre, yılda 15 bin kilometre altında araç kullanan sürücüler için benzinli modeller daha mantıklı hale geldi. Özellikle şehir içi kullanımda benzinli araçlar daha düşük maliyetli ve pratik bir çözüm sunuyor.
DİZELİN EK MALİYETLERİ KULLANICIYI ZORLUYOR
Kış aylarında dizel araçların geç ısınması, DPF filtresi ve AdBlue sistemi gibi ekstra bakım gerektiren parçalar, dizelin cazibesini azaltıyor. Forumlarda birçok sürücü, artık benzinli modellere yöneldiklerini ifade etti.
UZMANLARDAN ARAÇ ALACAKLARA SON 14 GÜN UYARISI
Otomotiv sektöründe Temmuz itibarıyla yeni fiyat listelerinin yayınlanması ve dövizdeki hareketlilikle birlikte fiyatların tırmanması bekleniyor. Bu nedenle uzmanlar, araç almayı düşünenlerin acele etmelerini ve Haziran bitmeden karar vermelerini öneriyor. Temmuz'dan sonra otomobil piyasasında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı vurgulanıyor.