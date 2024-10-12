Türkiye'nin Ünlü Akaryakıt Devi İflas Etti: Tüm İstasyonlarını Kapatacak

Ekonomik krizin pençesinde peş peşe gelen iflas haberlerine yeni bir iflas haberi daha eklendi. Son kurban ise Türkiye'nin önemli petrol şirketlerinden biri.

Kaynak: Haber Merkezi

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Türkiye'nin Ünlü Akaryakıt Devi İflas Etti: Tüm İstasyonlarını Kapatacak - Resim: 1

Türkiye'deki akaryakıt sektörünün önde gelen firmalarından biri, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflas etti. 2021 yılında konkordato sürecine giren şirket, bankalar ve faktoring şirketleriyle yaşadığı sorunların ardından Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 11 Ekim 2024 tarihinde resmi olarak iflas etti.

Konkordato süreci, 600 milyon lira borçla başlamıştı; ancak şirketin mali durumunu düzeltememesi ve borçlarının artması nedeniyle süreç olumsuz sonuçlandı. Yasal faiz oranları da eklenince toplam borç 1 milyar TL’yi aştı. Mahkeme, şirketin iflasına karar vererek, bu durumu resmiyete döktü.

Kaynak: Haber Merkezi

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