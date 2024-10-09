Tuna Kaya: Hazır Olun Fiyatlarda Kıyamet Kopacak

Orta Doğu'da son dönemde artan çatışmalar, küresel petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Geçtiğimiz hafta, ham petrol fiyatları yaklaşık yüzde 9 artarak Mart 2023'ten bu yana en büyük haftalık kazancı kaydetti.

Analistler, OPEC+'ın yedek kapasitesinin ve ABD'nin petrol üretiminin ani arz şoklarını dengeleyebileceğini belirtse de Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir bölgesel çatışmanın petrol piyasalarında uzun vadeli aksaklıklara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Pazartesi günü Asya seansının erken işlemlerinde, petrol fiyatları hafif bir gerileme yaşadı: Brent vadeli işlemleri yüzde 0,35 düşüşle varil başına 77,78 dolara, WTI vadeli işlemleri ise yüzde 0,23 düşüşle varil başına 74,21 dolara geriledi.

Petrol fiyatlarında bu hareketlilik devam ederken Youtube kanalından piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan ünlü ekonomist Tuna Kaya petrol fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi