Tokat'tan getirdi, Adana'da ekti ve üretime başladı: 1 kilogram esansı 5000 Euro!

Emekli öğretmen Nermin Elmalı, Tokat'tan getirdiği Akzambak soğanlarını Adana'da ekerek kadınlara istihdam oluşturmak için üretime başladı.

İlk denemesinde başarılı olan Elmalı, Kozan ve Feke yaylarında çiçeğin yetişebildiğini ve ekonomik getirisinin çok yüksek olduğunun altını çizdi.

"ESANSININ KİLOSU 5 BİN EURO"

Elmalı, "Akzambak Tokat’ta yetişen parfüm yapılan, Hollanda’ya ihraç edilen esansının kilosu 5 bin Euro olan bir çiçek. Ben bunu deneme amaçlı ektim. Burada eksi 10 dereceyi kadar yetişiyor. 5 tane ektim ilk deneme başarılı olunca 50 taneye çıkardım ve şimdi 300 adede ulaştım. Hobim olan çiçek sevgisini Kozan'da kadınların ekonomisine kazandırmak istiyorum. Akzambak ticari anlamda getirisi yüksek ve alternatif tarım olarak düşündüm. Akzambak ve Lilyum ektim. Soğuk iklimde Feke ve Çulluuşağı yaylarında çok güzel sonuç alacağımı düşünüyorum. Sarımsak gibi gibi bir soğanı var. Çok hızlı çoğalıyor. Bir baş soğanı da 80-100 TL’den satılıyor" dedi.

AKZAMBAK

Akzambak, zambakgiller (Liliaceae) familyasından soğanlı, çok yıllık uzun boylu ve gösterişli bir otsu bitki türüdür. Beyaz veya krem renkli, hoş kokulu çiçekleri vardır. Boyu yaklaşık 1 metreye kadar ulaşabilir.

Akzambak, Akdeniz, Ege, Karadeniz ve Marmara kıyılarında yaygın olarak yetiştirilmektedir. Ayrıca Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da da doğal olarak bulunur.

Akzambak çiçeği, "saflık" ve "masumiyet" anlamına gelir. Bu nedenle düğünlerde, özel kutlamalarda ve dini törenlerde sıklıkla kullanılır. Ayrıca kesme çiçekçilikte de önemli bir yere sahiptir.

Akzambak çiçeğinin kullanımı:

- Kesme çiçek olarak kullanılır,

- Taze veya kurutulmuş çiçekler aranjmanlarda kullanılabilir,

- Esansiyel yağı parfüm ve kozmetik ürünlerinde kullanılır,

- Tıbbi amaçlı da kullanılabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem