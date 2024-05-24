Aydın'da son yılların en umutlu hasadı başladı, üretici mutlu oldu: Tarlada kilosu 100 TL!

Aydın'da erkenci kiraz hasadı başladı. Vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bakımından zengin bir besin olan kiraz, üretici mutlu ederken tarlada kilosu 100 TL'den alıcı buluyor.

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Aydın dağlarının verimli yaylalarında kiraz hasadı başladı.

İç piyasada tüketilen erkenci ürünlerin toptan kilosu için 50-60 TL, ihracata giden ürünlerin ise 100-200 TL arasında konuşulduğu kiraz pazarında üreticiler son yılların en umutlu sezonuna girdi.

"KİLOSU 100 TL"

Kiraz hasadına ilişkin konuşan üretici Ahmet Nuri Demir, "Bu yıl çok şükür çok iyi işler. Erkenci kiraz hasadına başladık. Bir hafta, 10 gün sonra ihracata gidecek kirazların hasadı başlayacak. Şu anda ihracata giden kirazların fiyatı 150-200 TL arasında alınıp satılıyor. 10 gün sonra 80-100 TL’ye düşer. Biz kirazı 80-100 TL’ye satarsak bile bizim yüzümüz güler. Bu yıl mevsimsel etkilerden dolayı verim biraz düşük. Sanırım bundan dolayı fiyatlar çok yüksek" dedi.

Aydın'da son yılların en umutlu hasadı başladı, üretici mutlu oldu: Tarlada kilosu 100 TL! - Resim : 1

KİRAZ

Kiraz, etli bir sert çekirdekli bir meyvedir. Prunus cinsine ait pek çok ağaç türü bulunmaktadır ve bu ağaç türünün meyvelerinin hepsine kiraz denmektedir. Halk arasında en çok bilinen ve tüketilen tatlı kiraz ise Prunus avium adlı türün verdiği meyvelerdir.

Kirazlar, kırmızı, sarı, siyah ve pembe gibi çeşitli renklerde olabilir. Tatlı ve ekşi olmak üzere iki ana tada sahiptirler. Kirazlar taze olarak tüketilebilir, kurutulabilir, dondurulabilir veya meyve suları, reçeller ve soslar gibi ürünlerde kullanılabilir.

Kirazlar, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bakımından zengin bir besindir. C vitamini, A vitamini, potasyum ve lif bakımından iyi bir kaynaktır. Kirazlar ayrıca antioksidanlar açısından da zengindir ve bu da onları kalp hastalığı, kanser ve diğer kronik hastalıklara karşı korumaya yardımcı olabilir.

Kirazın faydaları:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Kirazlar, C vitamini bakımından zengindir ve bu da bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur,

- Sindirim sistemini düzenler: Kirazlar, lif bakımından zengindir ve bu da sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur,

- Kalp ve damar sağlığını korur: Kirazlar, potasyum bakımından zengindir ve bu da kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olur,

- Kanser riskini azaltır: Kirazlar, antioksidanlar bakımından zengindir ve bu da kanser riskini azaltmaya yardımcı olur,

- Cilt sağlığını korur: Kirazlar, A vitamini bakımından zengindir ve bu da cilt sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
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