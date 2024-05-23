Hollanda'dan getirdi, Sivas'ta hasat edildi: Kazancı bol!

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaklaşık 3 dönümlük alana ekilen saflığın ve masumiyetin simgesi şakayık çiçeğinin hasadına başlandı.

Hollanda'dan aldığı şakayık bitkisini eken Nurettin Otyakmaz, "Yaklaşık 5 sene önce bu işe başladım. Çok zor bir iş değil, kazançlı bir iş ama sevmek lazım. Burada yetiştirdiğimiz üç tane rengimiz var; beyaz, pembe ve fuşya. 3. yılda bu sene yaklaşık 20 bin tane çiçek kestik, verimi de çok iyi. İklimi de çok sevdi. Köklerini Hollanda’dan getirdim. Buraların iklimini seven bir bitki. Kışın soğuğunu görmesi gerekiyor, en azından kar olmasa bile don kesinlikle olması gerekiyor" dedi.

"BU İŞE BAŞLAMASINI İSTERİM"

Otyakmaz, "Zaman zaman yardım alıyorum ama genelde tek başıma bu işleri hallediyorum. Herkesin yapmasını isterim. Sivas’ta, Gemerek’te benim gibi arkadaşların da bu işe başlamasını isterim" ifadelerini kullandı.

ŞAKAYIK ÇİÇEĞİ

Şakayık çiçeği, otsu veya odunlaşmış gövdeli çok yıllık bir bitkidir. Çiçekleri genellikle yarı katmerli veya katmerli biçimindedir ve beyaz, pembe, sarı, mor, kırmızı gibi birçok farklı renkte olabilir. Şakayık çiçeği, ilkbahar aylarında, nisan ve mayıs aylarında çiçeklenir.

Şakayık çiçeği, güzelliği ve hoş kokusu ile oldukça popüler bir çiçektir. Düğünlerde, kutlamalarda ve süslemelerde sıklıkla kullanılır. Ayrıca şakayık çiçeğinin tıbbi bazı faydaları da olduğu bilinmektedir. Şakayık çiçeği, öksürük ve soğuk algınlığı gibi solunum yolu rahatsızlıklarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, ağrı kesici ve iltihap önleyici özelliklere de sahiptir.

Kaynak: Gerçek Gündem