Adana'da hasadı başladı, fiyatlar tepetaklak oldu: Tarlada kilosu 5 TL!

Adana'da turfanda soğan hasadı başladı. Mutfakların temel ürünü ve yemeklere kattığı lezzetle damaklarda eşsiz tat bırakan soğanın fiyatı tepetaklak olurken, tarlada 5 TL'den alıcı bulmaya başladı.

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Türkiye'nin turfanda soğan ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Adana'da soğan hasadı sürüyor.

Soğan elçileri tarafından soğanlar sayılarak kamyonlara yüklenip talebe göre Türkiye'nin dört bir yanına gönderilirken, fiyatlar ise tarlada 1 ayda 10 lira birden düştü.

"KİLOSU 5-6 TL'DEN SATILIYOR"

Hasada ilişkin açıklamalarda bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Soğan ilk çıktığı günlerde 18-20 liradan piyasaya girdi. Günden güne fiyatlar düştü ve şu an tarladan marketlere 5-6 liradan satılıyor. Soğanın söküm maliyeti 3 lira. Geriye kalan 3 lira tüccara kalıyor. İlk çıktığında tüccar pahalı aldığı için 2 hafta para kazandı. Sonrasında fiyatlar düştü ve tüccar şu an para kazanamıyor" dedi.

Adana'da hasadı başladı, fiyatlar tepetaklak oldu: Tarlada kilosu 5 TL! - Resim : 1

SOĞAN

Soğan, Allium cinsinin en yaygın olarak yetiştirilen bir sebze türüdür.

Soğan, mutfakta çok yönlü bir şekilde kullanılabilen ve lezzet katmak ve yemeğin dokusunu geliştirmek için çorbalara, güveçlere, soslara ve et yemeklerine eklenebilir. Soğanı yemek pişirmenin başında soteleyerek yemeğin aromasını açabilirsiniz.

Soğanın Faydaları:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,
- Kalp hastalıklarına karşı korur,
- Kansere karşı koruma sağlayabilir,
- Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilir,
- Sindirim sistemini destekler,
- Anti-enflamatuar özelliklere sahiptir,
- Soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Adana
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