Şanlıurfa'da kârlı hasat başladı, verim çiftçinin yüzünü güldürdü: Tek tek elle toplanıyor!

Şanlıurfa'da kârlı kimyon hasadı başladı. Tohumları baharat olarak kullanılan, keskin, acı ve biraz sert bir tadıyla et yemeklerinin vazgeçilmezi olan kimyon, tek tek elle toplanıyor.

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Türkiye'de kimyon üretiminin yüzde 30'unun karşılandığı tarım kenti Şanlıurfa'da, elle yapılan hasat başladı.

Hasada ilişkin konuşan çiftçi Mehmet Türk, "Buğday ve arpaya göre daha iyi kar bırakıyor. Bundan sonra pamuk ve yer fıstığını da daha rahat ekebilirim. İnşallah bundan kar ederiz de ekimini sürdürürüm. Böylelikle bölgede alternatif ürünlerin ekimi sayesinde Şanlıurfa’dan dışarıya daha az mevsimlik tarım işçisi gitmiş olur" dedi.

KİMYON

Kimyon, maydanozgiller familyasından (Apiaceae) bir bitki türüdür. Mayıs-Haziran ayları arasında beyaz ve pembemsi renkli çiçekler açan, 40–60 cm boyunda, bir yıllık otsu bir bitkidir.

Şanlıurfa'da kârlı hasat başladı, verim çiftçinin yüzünü güldürdü: Tek tek elle toplanıyor! - Resim : 1

Kimyonun Özellikleri:

- Tohumları baharat olarak kullanılır,
- Keskin, acı ve biraz sert bir tadı vardır,
- Özellikle et yemeklerine katılır,
- Kimyonun tohumları, kahverengi veya sarı renkte, uzunlamasına çizgilerle kaplıdır,
- Kimyon tohumları, kurutulup öğütülerek baharat haline getirilir,
- Kimyon, bütün veya toz halinde kullanılabilir.

Kimyonun Faydaları:

* Sindirim sistemini destekler,
* Gaz ve şişkinliği azaltmaya yardımcı olabilir,
* İştahı açar,
* Bağışıklık sistemini güçlendirir,
* Antioksidanlar bakımından zengindir,
* Kansere karşı koruma sağlayabilir,
* Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilir,
* Ağrı kesici ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir.

Kimyonun Kullanımı:

+ Kimyon, birçok farklı mutfakta kullanılır. Özellikle Akdeniz, Orta Doğu ve Hint mutfağında yaygındır,

+ Kimyon, et yemekleri, sebze yemekleri, çorbalar, güveçler ve salatalarda kullanılabilir,

+ Kimyon ekmeği, bisküvi ve kek gibi hamur işlerine de eklenebilir,

+ Kimyon, yoğurt ve soslarda da kullanılabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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