Bilecik'te hasadı başladı, yılda 3 kez ürün alınıyor: Tarlada kilosu 10 TL!

Bilecik'te seralarda salatalık hasadı başladı. Potasyum gibi önemli vitamin ve mineraller bakımından da zengin olan salatalık yılda 3 kez toplanırken, tarlada kilosu 10 TL'den alıcı buluyor.

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde kurulu seralarına sabah erken saatlerde gelen üreticiler, salatalık hasadına başladı.

Yılda 3 kez ürün alınan hasada ilişkin konuşan üretici Hüseyin Yıldırım, "Biz burada 8-10 lira arasında toptan satıyoruz. Bu sene işte hava şartlarından dolayı döküm az, geçen seneki rekolteyi toplayabilir miyiz bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

SALATALIK

Salatalık, Cucumis sativus türüne ait bir sebzedir. Kabakgiller familyasından olup, kavun ve karpuz ile yakın akrabalığı vardır. Ana yurdunun Kuzey Hindistan olduğu sanılan bitki, günümüzde ılıman ve tropik iklimlerde yaygın olarak yetiştirilmektedir.

Bilecik'te hasadı başladı, yılda 3 kez ürün alınıyor: Tarlada kilosu 10 TL! - Resim : 1

Salatalık, yüzde 96 su içeren ferahlatıcı bir sebzedir. Bu nedenle, özellikle sıcak yaz aylarında sıkça tüketilir. Salatalık, C vitamini, K vitamini, potasyum ve magnezyum gibi önemli vitamin ve mineraller bakımından da zengindir.

Salatalık çiğ olarak salatalarda, sandviçlerde ve mezelerde kullanılabilir. Ayrıca, turşu, cacık ve ayran gibi çeşitli yemeklerde de kullanılır. Salatalık tohumları da kullanılabilir ve salatalara veya çorbalara eklenebilir.

Salatalığın faydaları:

- Sindirim sistemini düzenler: Salatalık, lif bakımından zengindir ve bu da sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur,

- Kabızlığı önler: Lif içeriği sayesinde salatalık, kabızlığı önlemeye yardımcı olur,

- Böbrek taşlarını önler: Salatalık, bol su içermesi nedeniyle böbrek taşlarının oluşumunu önlemeye yardımcı olur,

- Kan basıncını düşürür: Salatalıktaki potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur,

- Cilt sağlığını korur: Salatalıktaki su ve vitaminler cildin nemli kalmasına ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur,

- Kilo vermeye yardımcı olur: Salatalık düşük kalorili bir besindir ve bu nedenle kilo vermeye yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Bilecik Söğüt
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