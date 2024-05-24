Malatya'da 5 dönümle başladı, 36 dönüme çıkardı ama siparişlere yetişemiyor: Tarlada kilosu 60 TL!

Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Gülten Çelik, 7 yıl önce devlet desteği ile başladığı çilek üretiminde siparişlere yetişemeyince üretim alanını genişleterek 36 dönüme çıkardı.

Girişimci kadın üretici Çelik, kapasitesini arttırmalarına rağmen siparişlere yetişemediklerini söyledi.

"TALEP ÇOK FAZLA, YETİŞEMİYORUZ"

Çelik, "Çileğimizin kilogramı 60 TL. Talep çok fazla, yetişemiyoruz. Satışlarımız ise perakende şeklinde. 20-30 kişiye de istihdam sağlıyorum bu durumdan çok mutluyum bu yıl talepleri karşılayarak emeğimizin karşılığını da alacağız inşallah" dedi.

ALBİON ÇİLEK

Albion çileği, Kaliforniya Üniversitesi'nde geliştirilen bir yediveren çilek çeşididir. 1997 yılında piyasaya sürülmüştür. Albion çileği, lezzeti, dayanıklılığı ve yüksek verimi ile popüler bir çeşittir.

Albion çileğinin bazı özellikleri:

- Boyut: Orta iriliktedir,

- Renk: Kırmızıdır,

- Lezzet: Tatlı ve aromalıdır,

- Dayanıklılık: Nakliyeye ve raf ömrüne karşı oldukça dayanıklıdır,

- Verim: Yüksek verimli bir çeşididir,

- Hastalıklara dayanıklılık: Verticilium ve Fusarium gibi hastalıklara karşı dayanıklıdır,

- Yetiştirme: Hem açık tarlada hem de serada yetiştirilebilir.

Albion çileği taze olarak tüketilebilir, reçel, marmelat ve meyve suları gibi ürünlerde kullanılabilir. Ayrıca dondurulmuş ve kurutulmuş olarak da bulunabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem