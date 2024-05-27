Malatya'da erkenci hasat başladı, 16 tür denendi: Merakla bekleniyor!

Dünyanın kayısı başkenti Malatya'da kentin en önemli geçim kaynaklarından biri olan kayısıda erkenci ürünlerin hasadı başladı.

5 dönüm üzerinde bir alanda 16 tür kayısı çeşidi üzerinde denemeler ve yetiştiricilik yapılırken, elde edilen ürünlerin bir kısmı çeşitli kurumlara, bir kısmı ise yakın çevrelere gönderiliyor.

"TİCARİ AMAÇ GÖZETMİYORUZ"

Üretilen ürünlerin turfanda olarak tüketildiğini belirterek ticari bir amaç gözetmediklerini kaydeden çiftçi Karakuş, "Şu anda erkenci kayısı çeşidi mor 1 olarak adlandırdığımız çeşitte hasat için sona gelinmiş durumda. Diğer çeşitlerde önümüzdeki günlerde hasat başlayacak" dedi.

KAYISI

Kayısı meyvesi sarı, turuncu veya kırmızı renkte ve çekirdeklidir. Kayısı, dünyanın birçok yerinde yetiştirilmektedir ve taze, kuru veya konserve olarak tüketilebilir.

Kayısı, A, C ve E vitaminleri, potasyum ve lif bakımından iyi bir kaynaktır. Ayrıca antioksidanlar bakımından da zengindir ve bu da onları kalp hastalığı, kanser ve diğer kronik hastalıklara karşı korur. Kayısılar iyi bir sindirim ve bağışıklık sistemi kaynağıdır.

Kayısılar taze, kuru veya konserve olarak tüketilebilir. Ayrıca meyve suları, reçeller, marmelatlar ve soslar yapmak için de kullanılabilirler. Kayısılar ayrıca turtalarda, keklerde ve diğer tatlılarda da kullanılabilir.

Kayısıların bazı sağlık faydaları şunlardır:

- Kalp hastalığını önler: Kayısılar antioksidanlar bakımından zengindir ve bu da onları kalp hastalığına karşı korur. Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önlemeye yardımcı olabilir. Serbest radikaller, kalp hastalığı, kanser ve diğer kronik hastalıklara yol açabilen kararsız moleküllerdir,

- Kanseri önler: Kayısılar da antioksidanlar bakımından zengindir ve bu da onları kansere karşı korur. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasardan korumaya yardımcı olabilir. Serbest radikaller, DNA hasarına neden olabilir ve bu da kansere yol açabilir,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Kayısılar C vitamini bakımından iyi bir kaynaktır ve bu da bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. C vitamini, bağışıklık hücrelerinin enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olan bir antioksidandır,

- Sindirimi iyileştirir: Kayısılar lif bakımından iyi bir kaynaktır ve bu da sindirimi iyileştirmeye yardımcı olur. Lif, yiyeceklerin sindirim sisteminden geçmesine yardımcı olur ve kabızlığı önler,

- Göz sağlığını korur: Kayısılar A vitamini bakımından iyi bir kaynaktır ve bu da göz sağlığını korumaya yardımcı olur. A vitamini, maküler dejenerasyon ve katarakt gibi yaşa bağlı göz hastalıklarına yol açabilen bir vitamin eksikliğinin önlenmesine yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem