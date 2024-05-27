Burdur'da büyük ilgi gören hasat yaklaştı, susuz yetişiyor: Litresi 1500 TL!

Burdur’un Yeşilova ilçesi Akçaköy’de bulunan Lavanta Deresi olarak adlandırılan bölgede yaklaşık 900 dekar alana dikilen adaçayında hasat yaklaştı.

Temmuz ile ekim ayı arasında hasat edilen adaçayının hem kurusu hem de yağı farklı alanlarda kullanıldığı için büyük ilgi görüyor.

"LİTRESİ 1500 TL"

Adaçayının yüksek kesimlerde susuz yetiştiğini ve litre fiyatının bin ile 1500 TL arasında değiştiğini söyleyen Lisinia Doğa Projesi kurucusu Veteriner Öztürk Sarıca, "Adaçayı 800 ile 900 arasındaki rakamlarda damlama sulama sistemiyle yetişebiliyor, onun üzerindeki rakımlarda ise susuz olarak yetiştirilebiliyor. Adaçayının hem kurusu hem de yağı değerlendirildiği için bu süreçte gelen taleplere göre ister yağını çıkartabiliyorsunuz ya da kurusunu yapıp iç piyasaya ve uluslararası piyasaya satabiliyorsunuz. Ada çayının geçen yılki litre fiyatı 1000 TL ise 1500 TL arasındaydı. Tabii ki bu yılki fiyatlar henüz daha ürün çıkmadığı için açıklanmış değil ama zannediyorum daha cazip fiyatlara doğru gelişecek" dedi.

ADAÇAYI YAĞI

Adaçayı yağı, adaçayı bitkisinin (Salvia officinalis) yapraklarından ve çiçeklerinden su buharı damıtma yoluyla elde edilen uçucu bir yağdır. Hafif, taze ve odunsu bir kokuya sahip açık sarı renkte bir sıvıdır.

Adaçayı yağı, antiseptik, anti-enflamatuar, antioksidan ve antibakteriyel özelliklere sahip olduğu bilinen birçok faydası olan çok yönlü bir yağdır. Cilt bakımı, saç bakımı, aromaterapi ve ev temizliği dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanılabilir.

Adaçayı yağının bazı faydaları şunlardır:

- Cilt bakımı: Adaçayı yağı, akne, egzama ve sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıklarını tedavi etmeye yardımcı olabilir. Ciltteki iltihabı ve kızarıklığı azaltmaya da yardımcı olabilir,

- Saç bakımı: Adaçayı yağı, kepeği tedavi etmeye, saç büyümesini teşvik etmeye ve saçları parlak ve güçlü tutmaya yardımcı olabilir,

- Aromaterapi: Adaçayı yağı, stresi ve kaygıyı azaltmaya, ruh halini iyileştirmeye ve hafızayı geliştirmeye yardımcı olabilir,

- Ev temizliği: Adaçayı yağı, antibakteriyel özellikleri nedeniyle evleri temizlemek için kullanılabilir. Mutfak tezgahlarını, zeminleri ve pencereleri dezenfekte etmek için kullanılabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem