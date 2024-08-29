Sabancı Holding'den Milyonlarca Euroluk İmza: Dev Şirketi Satın Aldılar

Türkiye'nin en büyük şirket toplulukları arasında yer alan Sabancı Holding, Avrupa'nın önde gelen yapı malzemeleri üreticilerinden Mannok'u satın aldı. İrlanda merkezli şirketin yüzde 94,7'lik hissesi için 330 milyon euro ödeme yapılacak.

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Sabancı Holding'den Milyonlarca Euroluk İmza: Dev Şirketi Satın Aldılar - Resim: 1

Türkiye'de son yıllarda yaşanan döviz krizleri, ülkenin en büyük şirketlerinin yurt dışı yatırımlarına ağırlık vermesine neden oldu.

Bu doğrultuda toplam gelirlerinin içerisinde döviz gelirinin payını yüzde 70'in üzerine çıkarmayı amaçlayan Sabancı Holding, dev bir anlaşmaya imza atarak Avrupa'nın önde gelen şirketlerinden birini satın aldı.

ÇİMSA'DAN 330 MİLYON EUROLUK İMZA

Sabancı Holding'in en önemli iştirakleri arasında yer alan Çimsa, 2021 yılında İspanya merkezli Bunol'u satın almasının ardından şimdi de İrlanda'nın önde gelen yapı malzemeleri üreticilerinden Mannok Holdings DAC'ın yüzde 94,7'lik çoğunluk hisseleri için anlaşma imzaladı.

Hisselere karşılık 330 milyon euro ödeme yapacağını belirten Sabancı Holding, böylelikle satın alma işleminin ardından uzun süredir hedeflediği yüzde 70'in üzerinde döviz gelirini de aşmış olacak.

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