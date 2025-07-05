Apartmanda Oturan Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Artık Her Yıl Yapılması Zorunlu Oldu

Binalarda yangın güvenliği için geri sayım başladı! Yıl sonuna kadar tüm site ve apartmanlarda ekipman ve ekip zorunluluğu getirildi. Denetimler başlayacak, eksik olanlara ağır yaptırımlar uygulanacak.

Kaynak: AA

Apartman Bina
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Apartmanda Oturan Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Artık Her Yıl Yapılması Zorunlu Oldu - Resim: 1

“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişiklikle birlikte, Türkiye genelindeki tüm konut siteleri ve binalar için yangın güvenliği konusunda yeni yükümlülükler getirildi. 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme, eksik malzeme ve ekipmanların tamamlanması için 31 Aralık 2025 tarihine kadar süre tanıyor.

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Apartmanda Oturan Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Artık Her Yıl Yapılması Zorunlu Oldu - Resim: 2

YANGIN EKİPLERİ VE ACİL DURUM PLANI ARTIK ZORUNLU

Yeni düzenlemeye göre her bina ve sitede yangın söndürme ekipmanları, kurtarma araçları, ilk yardım çantaları, can kurtarma ekipmanları ve acil durum planları bulundurulması zorunlu hale geldi. Ayrıca bu malzemelerin TSE onaylı olması ve yangın yönetmeliğine uygun bulunması şart koşuluyor.

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Apartmanda Oturan Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Artık Her Yıl Yapılması Zorunlu Oldu - Resim: 3

BÜYÜK YAPILARDA EKİP OLUŞTURULACAK

Tesis Yöneticileri Konfederasyonu Genel Başkanı Yahya Sağır, 30,5 metreyi aşan yapılar, 200’den fazla kişinin yaşadığı siteler ve 50’den fazla kişinin bulunduğu konut dışı yapılar için “acil durum ekiplerinin” kurulmasının zorunlu olduğunu belirtti. Bu ekipler, söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım görevlerini üstlenecek.

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Apartmanda Oturan Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Artık Her Yıl Yapılması Zorunlu Oldu - Resim: 4

YANGIN TATBİKATININ HER YIL YAPILMASI ZORUNLU OLDU

Düzenleme sadece malzeme alımıyla sınırlı kalmıyor. Her binada yılda en az bir kez yangın tahliye tatbikatı yapılması da zorunlu hale getirildi. Bu tatbikatlar, ilgili itfaiye teşkilatları veya sivil savunma ekipleriyle koordineli biçimde gerçekleştirilecek.

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Apartmanda Oturan Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Artık Her Yıl Yapılması Zorunlu Oldu - Resim: 5

YAPTIRIMLAR AĞIR OLABİLİR

Denetimlerde eksiklik tespit edilen binalar için ciddi yaptırımlar öngörülüyor. Eksikliklerin giderilmemesi halinde bina yöneticileri idari para cezası, ruhsat işlemlerinin durdurulması ve sigorta teminatlarında kesinti gibi sonuçlarla karşılaşabilecek.

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