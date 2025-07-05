Apartmanda Oturan Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Artık Her Yıl Yapılması Zorunlu Oldu
Binalarda yangın güvenliği için geri sayım başladı! Yıl sonuna kadar tüm site ve apartmanlarda ekipman ve ekip zorunluluğu getirildi. Denetimler başlayacak, eksik olanlara ağır yaptırımlar uygulanacak.
Kaynak: AA
“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişiklikle birlikte, Türkiye genelindeki tüm konut siteleri ve binalar için yangın güvenliği konusunda yeni yükümlülükler getirildi. 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme, eksik malzeme ve ekipmanların tamamlanması için 31 Aralık 2025 tarihine kadar süre tanıyor.
YANGIN EKİPLERİ VE ACİL DURUM PLANI ARTIK ZORUNLU
Yeni düzenlemeye göre her bina ve sitede yangın söndürme ekipmanları, kurtarma araçları, ilk yardım çantaları, can kurtarma ekipmanları ve acil durum planları bulundurulması zorunlu hale geldi. Ayrıca bu malzemelerin TSE onaylı olması ve yangın yönetmeliğine uygun bulunması şart koşuluyor.
BÜYÜK YAPILARDA EKİP OLUŞTURULACAK
Tesis Yöneticileri Konfederasyonu Genel Başkanı Yahya Sağır, 30,5 metreyi aşan yapılar, 200’den fazla kişinin yaşadığı siteler ve 50’den fazla kişinin bulunduğu konut dışı yapılar için “acil durum ekiplerinin” kurulmasının zorunlu olduğunu belirtti. Bu ekipler, söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım görevlerini üstlenecek.
YANGIN TATBİKATININ HER YIL YAPILMASI ZORUNLU OLDU
Düzenleme sadece malzeme alımıyla sınırlı kalmıyor. Her binada yılda en az bir kez yangın tahliye tatbikatı yapılması da zorunlu hale getirildi. Bu tatbikatlar, ilgili itfaiye teşkilatları veya sivil savunma ekipleriyle koordineli biçimde gerçekleştirilecek.
YAPTIRIMLAR AĞIR OLABİLİR
Denetimlerde eksiklik tespit edilen binalar için ciddi yaptırımlar öngörülüyor. Eksikliklerin giderilmemesi halinde bina yöneticileri idari para cezası, ruhsat işlemlerinin durdurulması ve sigorta teminatlarında kesinti gibi sonuçlarla karşılaşabilecek.