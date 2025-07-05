Apartmanda Oturan Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Artık Her Yıl Yapılması Zorunlu Oldu

YANGIN TATBİKATININ HER YIL YAPILMASI ZORUNLU OLDU

Düzenleme sadece malzeme alımıyla sınırlı kalmıyor. Her binada yılda en az bir kez yangın tahliye tatbikatı yapılması da zorunlu hale getirildi. Bu tatbikatlar, ilgili itfaiye teşkilatları veya sivil savunma ekipleriyle koordineli biçimde gerçekleştirilecek.