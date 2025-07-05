SGK Bıçak Gibi Kesti! Zamlı Maaş Bekleyen Emeklilere Soğuk Duş: Maaşlar İptal Edilecek
Primlerini eksiksiz yatırdığını düşünen birçok çalışan, emeklilik başvurusu sırasında eksik gün şoku yaşadı. 2025’in ilk yarısında 58 binden fazla kişi bu nedenle SGK’ya başvurdu. Uzmanlar, bordro ve e-Devlet kayıtlarının düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Sahte sigorta tespit edilmesi halinde ise emekli maaşları iptal ediliyor, ödenen aylıklar geri alınıyor ve işverenlere ağır cezalar uygulanıyor.
Kaynak: Haber Global
2025’in ilk yarısında Sosyal Güvenlik Kurumu’na sadece prim eksikliği nedeniyle 58 binden fazla başvuru yapıldı. 2024 genelinde bu rakam 92 bin olurken, bu yılın ilk 6 ayında yaşanan artış dikkat çekti. Uzmanlar, bu başvuruların artmasının başlıca nedenlerini kayıt dışı istihdam ve sahte sigortalılığa bağlarken bordro ve e-Devlet kayıtlarının düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini açıkladı. Aksi halde sahte sigorta tespit edilmesi halinde ise emekli maaşları tek tek iptal ediliyor, ödenen aylıkların hepsi geri alınıyor ve işverenlere ağır cezalar uygulanıyor.
İKİ YILLIK SİGORTASI SİSTEMDE YOK SAYILDI
İstanbul’da özel sektörde çalışan bir kadın, emeklilik başvurusundan önce SGK sisteminde prim günlerini kontrol ettiğinde yaklaşık 720 günlük süresinin görünmediğini fark etti. Oysa elinde tüm bordroları ve maaş belgeleri mevcuttu. Bu durum karşısında SGK’ya başvurarak resmi soruşturma başlatılmasını talep etti. Ancak yetkililer, sürecin aylarca sürebileceğini ifade ediyor.
TESPİT EDİLİRSE EMEKLİ MAAŞLARI KESİLİYOR
SGK Uzmanı Ali Tezel’e göre, sahte sigortalılık durumunda sadece emekli maaşı iptal edilmekle kalmıyor, aynı zamanda bağlanan tüm aylıklar geri isteniyor.
Tezel, “SGK inceleme yaptığında, sahte sigorta tespit edilirse o kişinin sigorta süresi tamamen silinir. Daha önce ödenmiş olan primler Kurum’a gelir kaydedilir. Emekli maaşı bağlanmışsa bile kesilir ve tüm ödenen paralar geri alınır” ifadelerini kullandı. 2025 itibarıyla bu tür sahteciliği yapan işverenlere uygulanan cezaların 150 bin TL’yi aştığı belirtiliyor.
GERİYE DÖNÜK PRİM HAKKI YOK
Avukat Gizem Gonce ise SGK’nın prim ödemelerinde yalnızca aktif çalışma dönemlerini kabul ettiğini vurguladı. Gonce’ye göre, primleri eksik olan bir kişi geriye dönük sigorta işletemiyor ve yaş şartını karşılasa bile emekli olamıyor.
ELDEN ÖDEYİP ÇALIŞIYOR GİBİ GÖSTERMEYE DİKKAT
Bazı vatandaşların aktif çalışmadığı halde prim ödemeye devam ederek SGK sisteminde “çalışıyor gibi” görünmeye çalıştığını belirten Gonce, bu durumun da SGK tarafından tespit edilmesi halinde hem emekli aylığının kesildiğini, hem de ödenen tüm aylıkların geri alındığını söyledi. Bu tür sahte bildirimleri yapan işletmeler de ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalıyor.
PRİM İADESİ İÇİN ŞAHSEN BAŞVURU ŞARTI
Prim günlerinin iadesi için SGK’ya dilekçe ile başvurulması gerektiğini belirten Gonce, bu işlemin yalnızca şahsen yapılabileceğini vurguladı. Başkasının adına başvuru yapılamazken, e-Devlet üzerinden de prim iadesi talep edilemiyor. Dilekçe ile birlikte ilgili SGK müdürlüğüne gidilmesi gerekiyor.