SGK Bıçak Gibi Kesti! Zamlı Maaş Bekleyen Emeklilere Soğuk Duş: Maaşlar İptal Edilecek

GERİYE DÖNÜK PRİM HAKKI YOK

Avukat Gizem Gonce ise SGK’nın prim ödemelerinde yalnızca aktif çalışma dönemlerini kabul ettiğini vurguladı. Gonce’ye göre, primleri eksik olan bir kişi geriye dönük sigorta işletemiyor ve yaş şartını karşılasa bile emekli olamıyor.

ELDEN ÖDEYİP ÇALIŞIYOR GİBİ GÖSTERMEYE DİKKAT

Bazı vatandaşların aktif çalışmadığı halde prim ödemeye devam ederek SGK sisteminde “çalışıyor gibi” görünmeye çalıştığını belirten Gonce, bu durumun da SGK tarafından tespit edilmesi halinde hem emekli aylığının kesildiğini, hem de ödenen tüm aylıkların geri alındığını söyledi. Bu tür sahte bildirimleri yapan işletmeler de ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalıyor.