Hükümet Düğmeye Bastı: Bekarlara Ek Vergi Geliyor

“AİLE KAVRAMI ÇÖKÜYOR” UYARISI

2010 yılında binde 12,5 olan doğum oranının 2024’te binde 8,8’e gerilemesine dikkat çeken Mickoski, bu sessiz düşüşün yalnızca demografik değil, sosyal bir çöküşe de işaret ettiğini dile getirdi. Hükümet olarak bu tabloyu görmezden gelmeyeceklerini belirten Mickoski, aile yapısının korunmasının devletin geleceği açısından kritik olduğunu ifade etti.