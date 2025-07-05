Hükümet Düğmeye Bastı: Bekarlara Ek Vergi Geliyor
Doğum oranlarının hızla düştüğü Kuzey Makedonya’da hükümet, bekarlarda ek vergi alınmasını gündeme aldı. Başbakan Mickoski, nüfusun hızla azalmasının aile yapısında ciddi bir çöküşe yol açtığını belirterek, radikal önlemlerin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.
Kaynak: AA
Kuzey Makedonya, son yıllarda hızla azalan doğum oranları ve artan ölüm sayılarıyla mücadele ederken, hükümet dikkat çekici bir öneriyi gündeme taşıdı. Başbakan Hristijan Mickoski, ülkede nüfusun hızla azalması nedeniyle bekarlardan ek vergi alınmasının değerlendirildiğini duyurdu.
TEK YILDA 4 BİN KİŞİLİK AZALMA
“Demografik Eğilimler, Zorluklar ve Olası Çözümler” başlıklı toplantıda konuşan Mickoski, yalnızca 2024 yılında ülkede 16 bin 61 doğuma karşılık 20 bin 201 ölüm gerçekleştiğini belirterek, net nüfus azalmasının 4 bin 140 kişi olduğunu vurguladı. Başbakan, bu istatistiklerin sadece rakamlardan ibaret olmadığını, toplumun temellerinin sarsıldığının bir göstergesi olduğunu söyledi.
“AİLE KAVRAMI ÇÖKÜYOR” UYARISI
2010 yılında binde 12,5 olan doğum oranının 2024’te binde 8,8’e gerilemesine dikkat çeken Mickoski, bu sessiz düşüşün yalnızca demografik değil, sosyal bir çöküşe de işaret ettiğini dile getirdi. Hükümet olarak bu tabloyu görmezden gelmeyeceklerini belirten Mickoski, aile yapısının korunmasının devletin geleceği açısından kritik olduğunu ifade etti.
BEKARLARA EK VERGİ GELİYOR
Mickoski, doğurganlık oranlarının artırılması ve evlilik teşviklerinin güçlendirilmesi amacıyla yeni adımların gündemde olduğunu belirtti. Bu kapsamda, evlenmeyen bireylere yönelik ek vergi uygulamasının ciddi şekilde değerlendirildiğini açıkladı.
“Pasaport değil, umut taşıyan bir devlet inşa etmeliyiz” diyen Başbakan, göçü tersine çevirmek ve doğumları artırmak için radikal adımların kaçınılmaz olduğunu söyledi.