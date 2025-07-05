İki Dağın Arasından Kesiliyor, Güneş Yüzü Görmüyor: 3 Bin Metreden Çuvalla Taşınıyor, Bardakta Satılıyor
Antalya’nın bunaltıcı yaz sıcaklarında serinlemek isteyenler, Toros Dağları’nın zirvesinden getirilen doğal karla hazırlanan karlamaya akın ediyor. 3 bin metre yükseklikten kesilerek çuvallarla taşınan karlar, pekmez ve meyve şuruplarıyla buluşarak geleneksel bir lezzete dönüşüyor.
Kaynak: İHA
Antalya’nın kavurucu yaz sıcaklarında vatandaşların serinleme tercihlerinden biri olan “karlama”, Toros Dağları’nın yüksek zirvelerinden bin bir zahmetle getirilen karlarla hazırlanıyor. 2.500–3.000 metre rakımlı yaylalardan testereyle kesilerek çuvallara doldurulan kar kütleleri, meyve şurupları ve pekmezle buluşturularak Antalyalıların vazgeçilmez yaz lezzetlerinden birine dönüşüyor.
TOROSLARDAN GELEN DOĞAL SERİNLİK
Gündoğmuş ilçesinin yüksek rakımlı yaylalarında güneş görmeyen vadilerden elde edilen karlar, motorlu testere ve el testereleriyle bloklar halinde kesilerek semt pazarlarına taşınıyor. Bu karlar daha sonra pekmez, bal, limon, vişne ve çeşitli meyve şuruplarıyla karıştırılarak hazırlanan geleneksel serinletici tat "karlama"ya dönüşüyor.
DEDENİN MESLEĞİ, TORUNUN GEÇİM KAYNAĞI
Antalya'daki semt pazarlarında karlama satan Mehmet Meral, bu mesleği dedesinden devraldığını ve 25 yıldır aynı özveriyle sürdürdüğünü belirtiyor. Her hafta Gündoğmuş’un yaylalarına çıkarak yaklaşık 2 ila 2,5 ton kar topladıklarını ifade eden Meral, "Bu iş kolay gibi görünse de oldukça zahmetli. Her kış karı biriktirip, yazın mayıs ayından eylüle kadar pazar pazar gezerek satıyoruz. Doğal karı pekmezle, meyve aromalarıyla karıştırıyoruz. En çok vişne ve şerbetli karlama tercih ediliyor” dedi.
"EKMEĞİMİZİ KARDAN KAZANIYORUZ"
Karın doğal ve katkısız oluşunun müşterilerin ilgisini çektiğini vurgulayan Meral, ürünlerinin Gündoğmuş yaylalarından geldiğini bilen vatandaşların kendisine güvenle ulaştığını söylüyor. Kase ve bardaklara göre 50 ile 100 TL arasında değişen fiyatlarla satılan karlama, yaz boyunca hem damakları şenlendiriyor hem de sıcağa karşı doğal bir serinlik sunuyor.
MÜŞTERİLERDEN TAM NOT
Karlama müdavimlerinden Nebi Erdem, “15 yıldır Mehmet Bey'den alışveriş yapıyorum. Kar doğal, lezzetli ve serinletici. Her hafta mutlaka gelirim” derken, Tahsin Yılmaz da “Sıcağın altında Gündoğmuş’tan gelen bu doğal karla hazırlanmış karlamayı yemek büyük keyif” ifadelerini kullandı.
Bir diğer müşteri Ali Dişli ise çocukluğundan bu yana aynı yerden karlama aldığını belirterek, “Bu buz değil, doğanın içinden gelen gerçek kar. Yazın sıcağında başka hiçbir şey böyle ferahlatamaz” dedi.