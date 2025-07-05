İki Dağın Arasından Kesiliyor, Güneş Yüzü Görmüyor: 3 Bin Metreden Çuvalla Taşınıyor, Bardakta Satılıyor

DEDENİN MESLEĞİ, TORUNUN GEÇİM KAYNAĞI

Antalya'daki semt pazarlarında karlama satan Mehmet Meral, bu mesleği dedesinden devraldığını ve 25 yıldır aynı özveriyle sürdürdüğünü belirtiyor. Her hafta Gündoğmuş’un yaylalarına çıkarak yaklaşık 2 ila 2,5 ton kar topladıklarını ifade eden Meral, "Bu iş kolay gibi görünse de oldukça zahmetli. Her kış karı biriktirip, yazın mayıs ayından eylüle kadar pazar pazar gezerek satıyoruz. Doğal karı pekmezle, meyve aromalarıyla karıştırıyoruz. En çok vişne ve şerbetli karlama tercih ediliyor” dedi.