Ev Alacaklar Dikkat! Konut Piyasasında Büyük Oyun İfşa Oldu, Bakanlık Harekete Geçti: O İlanlara Rekor Ceza

SEMBOLİK OLARAK 1 TL YAZILIYOR

Bazı emlak ofisleri savunmalarında, ilan platformlarının fiyat alanını boş bırakmalarına izin vermediğini ve bu nedenle sembolik olarak "1 TL" yazdıklarını öne sürdü. Ancak Reklam Kurulu’nun karar metninde, “Bu tutarın gerçek bir satış fiyatı olmayacağının açık olduğu, bu sebeple yanıltıcı bir uygulama olduğu” ifade edildi. Ayrıca, firmaların beyanlarını destekleyecek belge sunamaması da ihlal değerlendirmesine neden oldu.