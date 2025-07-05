Ev Alacaklar Dikkat! Konut Piyasasında Büyük Oyun İfşa Oldu, Bakanlık Harekete Geçti: O İlanlara Rekor Ceza
Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul sektöründeki aldatıcı ilanlarla mücadele kapsamında dikkat çeken bir adım attı. Bazı emlak firmalarının konut satış ilanlarında fiyat bilgisi bölümüne “1 TL” yazdığı tespit edilirken, bu yöntemle tüketicinin yanıltıldığı gerekçesiyle Reklam Kurulu devreye girdi. Kurul, bu tarz ilanların kaldırılmasına karar verdi ve benzer girişimlere karşı cezai süreci başlattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemde online platformlarda artan “1 TL’ye satılık daire” ilanları dikkat çekiyor. Ancak gerçekte bu ilanların hiçbirinde söz konusu mülk bu fiyatla satılmıyor. Emlakçıların, sadece ilgi çekmek ve arama trafiğini artırmak amacıyla bu yönteme başvurduğu belirtiliyor. Ticaret Bakanlığı, bu yöntemin tüketiciyi açıkça yanıltıcı ve aldatıcı olduğunu belirledi ve söz konusu ilanlara ilişkin harekete geçti.
SEMBOLİK OLARAK 1 TL YAZILIYOR
Bazı emlak ofisleri savunmalarında, ilan platformlarının fiyat alanını boş bırakmalarına izin vermediğini ve bu nedenle sembolik olarak "1 TL" yazdıklarını öne sürdü. Ancak Reklam Kurulu’nun karar metninde, “Bu tutarın gerçek bir satış fiyatı olmayacağının açık olduğu, bu sebeple yanıltıcı bir uygulama olduğu” ifade edildi. Ayrıca, firmaların beyanlarını destekleyecek belge sunamaması da ihlal değerlendirmesine neden oldu.
YANILTICI REKLAMA GEÇİT YOK
Kurul, yapılan incelemeler sonucunda tüketiciyi yanıltıcı nitelikte olduğu tespit edilen 10 emlak ilanının yayından kaldırılmasına hükmetti. Ayrıca benzeri vakalar için sektörde sıkı bir denetim süreci başlatıldığını duyurdu.
FAHİŞ ARTIŞA 200 BİN LİRA CEZA KAPIDA
Yeni yönetmelik kapsamında sadece sahte fiyatlarla değil, haklı gerekçeye dayanmayan fahiş artışlara da ciddi yaptırımlar getirildi. Özellikle piyasa ortalamasının çok üzerinde değer biçilen konutlar için artık sadece ilanı veren emlakçı değil, doğrudan taşınmazın sahibi de sorumlu tutulacak. Belirlenen sınırın üzerindeki artışlarda mülk sahiplerine ilan başına 200 bin TL’ye kadar para cezası uygulanabilecek.