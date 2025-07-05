Her Müşterisine Para Yağdırıyor! 5’i Bir Yerde Alan da Var, Mısır'a Tatile Giden de! Talep Patladı
Bursa’da bir modacı, gelinlik ve abiyeleri kiralayarak kadınlara adeta emekli maaşı gibi gelir sağlıyor. Sadece bir gün giyilen kıyafetlerle beşi bir yerde alan da var, tatil parasını çıkaran da…
Kaynak: İHA
Bursa’da modacı Filiz Çekil’in geliştirdiği sistem, moda dünyasında fark yarattı. Kadınların bir günlüğüne giyip kaldırdığı abiye ve gelinlikler, artık düzenli gelir kaynağına dönüşüyor. Müşterilerinin özel günlerde giydikleri kıyafetleri geri alıp kiraya veren Çekil, bu kıyafetlerle hem kendisi hem de müşterileri için gelir elde ediyor.
BEŞİ BİR YERDE ALAN DA VAR MISIR’A TATİLE GİDEN DE
13 yaşında dikiş dikerek moda yolculuğuna başlayan Filiz Çekil, bugün sanatçılara özel tasarımlar hazırlayan deneyimli bir isim. Pandemi döneminde talebin düşmesiyle elindeki kıyafetleri değerlendirmek isteyen Çekil, kiralama yöntemine yöneldi. Kısa sürede büyük ilgi gören sistemle birlikte, bazı müşteriler birkaç kıyafetini kiraya vererek beşi bir yerde bile almayı başardı, hatta Mısır tatiline çıkanlar oldu.
KAZANÇ ORTAKLIĞIYLA ÇİFT TARAFLI GELİR
Kiralama fiyatlarının 25 bin TL ile 100 bin TL arasında değiştiğini belirten Çekil, elde edilen gelirin yarısının kıyafet sahibine verildiğini söylüyor. Örneğin 30 bin TL’ye kiralanan bir abiyeden, kuru temizleme masrafları çıktıktan sonra kalan 28 bin TL’nin yarısı kıyafetin sahibine, diğer yarısı ise modacıya kalıyor.
“ARTIK EMEKLİ MAAŞI GİBİ ÖDEME YAPIYORUM”
Sistemin artık ciddi bir ekonomik modele dönüştüğünü söyleyen Çekil, “Müşterilerim öyle memnun ki bazen şakayla karışık, ‘Emekli maaşınızı gönderdim’ diyorum. Çünkü gerçekten her ay düzenli gelir elde ediyorlar. Sezon boyunca ilgi gören bir kıyafet, kendini çoktan amorti ediyor” ifadelerini kullandı.
İSTANBUL’DAN EDİRNE’YE KADAR TALEP VAR
Çekil’in başarısı yalnızca Bursa ile sınırlı değil. İstanbul, Ankara ve Edirne gibi şehirlerden gelen müşteriler, özel kıyafet diktirip birkaç gün otelde konaklıyor. Düğün ya da özel etkinlik sonrası kıyafetler geri getiriliyor, kuru temizleme işleminden sonra yeniden kiralık reyonuna ekleniyor.
HER BÜTÇEYE UYGUN, HER HİKAYEYE ÖZEL DOKUNUŞ
Kıyafetlerin satış fiyatları da farklılık gösteriyor. 50 bin TL’ye de, 100 bin TL’ye de satış yapılabiliyor. Ancak bütçesi daha sınırlı olanlar için kiralama seçeneği oldukça cazip. Çekil, “Her keseye uygun kıyafet dikiyorum. Kiralık modeller, özel günlerde şıklığı uygun fiyata yaşamak isteyenler için birebir” diyerek sistemin kapsayıcılığına dikkat çekiyor.
MODA ARTIK SADECE TÜKETİM DEĞİL, GELİR MODELİ
Bu girişim, modanın sadece şıklık değil, aynı zamanda kazanç kapısı olabileceğini kanıtlıyor. Gelinlikten sahne kostümüne kadar pek çok özel kıyafet, yalnızca bir gün giyilmekle kalmıyor; yeni sahiplerine gelir kaynağına dönüşüyor.