Her Müşterisine Para Yağdırıyor! 5’i Bir Yerde Alan da Var, Mısır'a Tatile Giden de! Talep Patladı

BEŞİ BİR YERDE ALAN DA VAR MISIR’A TATİLE GİDEN DE

13 yaşında dikiş dikerek moda yolculuğuna başlayan Filiz Çekil, bugün sanatçılara özel tasarımlar hazırlayan deneyimli bir isim. Pandemi döneminde talebin düşmesiyle elindeki kıyafetleri değerlendirmek isteyen Çekil, kiralama yöntemine yöneldi. Kısa sürede büyük ilgi gören sistemle birlikte, bazı müşteriler birkaç kıyafetini kiraya vererek beşi bir yerde bile almayı başardı, hatta Mısır tatiline çıkanlar oldu.

KAZANÇ ORTAKLIĞIYLA ÇİFT TARAFLI GELİR

Kiralama fiyatlarının 25 bin TL ile 100 bin TL arasında değiştiğini belirten Çekil, elde edilen gelirin yarısının kıyafet sahibine verildiğini söylüyor. Örneğin 30 bin TL’ye kiralanan bir abiyeden, kuru temizleme masrafları çıktıktan sonra kalan 28 bin TL’nin yarısı kıyafetin sahibine, diğer yarısı ise modacıya kalıyor.