Pazartesi İtibariyle Başlıyor: 40 Yaş Üstü Herkese Ücretsiz

40 yaş ve üzeri herkesi heyecanlandıran haberin detayları belli oldu. Pazartesi günü itibariyle başvuruların başlayacağı düzenlemeden 40 yaş üzeri herkes ücretsiz yararlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Pazartesi İtibariyle Başlıyor: 40 Yaş Üstü Herkese Ücretsiz - Resim: 1

Milyonları heyecanlandıran haber resmi olarak duyuruldu. 40 yaş ve üzeri herkes ücretsiz bir şekilde yeni düzenlemeden yararlanabileceği açıklandı. Başvurular, 30 Eylül Pazartesi’den başlayarak 11 Ekim Cuma günü saat 17.00’ye kadar alınacak. Ardından başvuranlar arasında 16 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 10.30’da kura çekimi yapılacak ve ismi kuradan çıkan herkes bu düzenlemeden ücretsiz bir şekilde faydalanabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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