Otomotiv Devinden Şaşırtan Hamle: Otomobil Koltuğunu Mobilya Sektörüne Taşıdı, Tanıtımda Talep Yağdı

Nissan’ın Çin pazarındaki ortağı Dongfeng Motor ile geliştirdiği N7 modelinin koltuğu, araç içindeki konfor deneyimini ofis ortamına taşıyor. "AI Zero Pressure Cloud Cushion Seat" adı verilen bu koltuk, adeta kişiye özel bir rahatlık sunmak üzere tasarlandı. Koltuk, vücut formuna göre kendini ayarlayan yapay zeka destekli 49 akıllı sensörle donatılmış durumda.

Bu yenilikçi ofis koltuğu, sırt, boyun ve omuz bölgeleri dahil olmak üzere 12 ayrı noktadan masaj yapabiliyor. Ayrıca ısıtma özelliği de bulunan koltuk, uzun süreli oturumlarda maksimum konfor sağlamak amacıyla 6 cm’ye kadar genişleyebilen bir oturma yüzeyine sahip.