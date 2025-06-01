Otomotiv Devinden Şaşırtan Hamle: Otomobil Koltuğunu Mobilya Sektörüne Taşıdı, Tanıtımda Talep Yağdı
Konforlu sürüş denilince akla gelen Japon otomotiv markası Nissan, bu kez sürpriz bir ürünle gündemde. Markanın elektrikli N7 modelinde yer alan, yüksek konfor sunan sürücü koltuğu artık ofislerde de yerini alacak. Kullanıcıların yoğun ilgisi üzerine bu özel koltuk, ofis versiyonu olarak satışa sunuldu. Ancak fiyatı görenleri hayrete düşürdü.
Kaynak: Haber Merkezi
Nissan’ın Çin pazarındaki ortağı Dongfeng Motor ile geliştirdiği N7 modelinin koltuğu, araç içindeki konfor deneyimini ofis ortamına taşıyor. "AI Zero Pressure Cloud Cushion Seat" adı verilen bu koltuk, adeta kişiye özel bir rahatlık sunmak üzere tasarlandı. Koltuk, vücut formuna göre kendini ayarlayan yapay zeka destekli 49 akıllı sensörle donatılmış durumda.
Bu yenilikçi ofis koltuğu, sırt, boyun ve omuz bölgeleri dahil olmak üzere 12 ayrı noktadan masaj yapabiliyor. Ayrıca ısıtma özelliği de bulunan koltuk, uzun süreli oturumlarda maksimum konfor sağlamak amacıyla 6 cm’ye kadar genişleyebilen bir oturma yüzeyine sahip.
TANITIMDA TALEP ÜSTÜNE TALEP YAĞDI
Dongfeng Nissan Binek Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Zhou Feng, Nisan sonunda Guangzhou’da düzenlenen bir etkinlikte bu koltuğu ilk kez tanıttı. Lansman sonrası bir katılımcının “Bu koltuğu ofiste kullanmak mümkün mü?” sorusu üzerine Nissan mühendisleri işe koyuldu ve gerçekten de aynı konforu sunan bir ofis koltuğu geliştirdi.
MOBİL UYGULAMA İLE KONTROL EDİLEBİLİYOR
Yeni nesil ofis koltuğu, cep telefonuna yüklenen özel bir uygulama aracılığıyla kontrol edilebiliyor. Kullanıcılar bu uygulama üzerinden üç farklı masaj yoğunluğu ve toplam 10 farklı masaj programı arasında seçim yapabiliyor. Koltuk ister prize takılarak, ister şarjlı olarak çalışabiliyor. Tam dolu batarya ile beş saate kadar kesintisiz kullanım sunuyor.
Boyutlarıyla da dikkat çeken koltuk 160 cm yüksekliğe, 74 cm genişliğe ve 80 cm derinliğe sahip. 49 kilogram ağırlığıyla sağlamlık ve dayanıklılığı bir araya getiriyor.
FİYATII DUDAK UÇUKLATTI
Çin’deki resmi satış kanalları üzerinden satışa sunulan bu özel ofis koltuğunun fiyatı 9.888 yuan, yani yaklaşık 1.372 dolar. Türkiye para birimiyle bakıldığında bu rakam 53.872 TL’ye karşılık geliyor.
Nissan, bu ürünün şirket tarihindeki ilk doğrudan tüketiciye yönelik araç koltuğu satışı olduğunu vurguladı. Dongfeng Nissan Binek Araçlar Genel Müdürü Isao Sekiguchi ise “Müşterilerimiz, Nissan koltuklarının rahatlığını kanepelerle eşdeğer buluyordu. Artık bu rahatlık sadece araçlarda değil, ofislerde de mümkün” sözleriyle söz konusu adımı değerlendirdi.