Otomobil Devinin Satışları Bir Anda Çakıldı! Apar Topar Ülkeden Çekildi

Fransa'nın köklü otomotiv markalarından Citroen, satışlarının dibi görmesinden sonra Avustralya pazarından çekilme kararı aldı. Marka, bu kararla birlikte Avustralyalı tüketicilere veda edecek.

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Otomobil Devinin Satışları Bir Anda Çakıldı! Apar Topar Ülkeden Çekildi - Resim: 1

Citroen'in Avustralya'daki satış rakamları, Ferrari gibi prestijli markaların bile gerisinde kalmıştı. Özellikle SUV ve crossover segmentindeki sert rekabet, Citroen'in pazar payını ciddi şekilde daraltmıştı. Avustralya pazarında düşük satış rakamlarına sahip olan marka, yüksek işletme maliyetleri ve pazar koşullarına uyum sağlama zorluğu nedeniyle bu kararı aldığı dile getirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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